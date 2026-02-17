Incendio al teatro Sannazzaro di Napoli: persone intossicate e danni ai palazzi

Spaventoso rogo nella notte a Napoli, in via Chiaia , all’interno di un condominio che ospita il teatro Sannazaro . Le fiamme, divampate intorno alle 6 del mattino, hanno distrutto la storica cupola e provocato gravi danni all’interno della sala. L’incendio è stato domato solo verso le 9, dopo tre ore di intervento dei vigili del fuoco . Il comandante ha confermato che la storica struttura è ormai irrimediabilmente compromessa. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari, che hanno constatato l’entità del disastro.

Incendio devastante al teatro Sannazaro di Napoli

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta in condizioni estreme: il fumo denso ha reso l’area quasi irrespirabile. Alcune persone presenti nei palazzi circostanti sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Le cause dell’incendio non sono ancora certe, anche se si ipotizza un cortocircuito all’interno del condominio. La caduta della cupola ha colpito la platea del teatro e provocato danni anche agli edifici adiacenti, aggravando la situazione nella centralissima via Chiaia.

Lacrime e paura: la reazione della direttrice artistica e dei residenti

Sul luogo del disastro è giunta Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, visibilmente scossa. Nipote dell’attrice Luisa Conte e attrice di Un posto al sole, la Sansone ha manifestato grande dolore per lo stato irreparabile della struttura e ha chiesto sostegno alle autorità, pur trattandosi di un teatro privato. Intanto, i residenti della zona hanno raccontato ore di paura: “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante, siamo in casa con i fazzoletti sul naso”. La colonna di fumo è visibile da molte parti della città, confermando la gravità dell’incendio che ha segnato uno dei simboli culturali di Napoli.