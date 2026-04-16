Rapina in banca a Napoli con ostaggi: la paura prima della liberazione, poi la fuga dei banditi

Una rapina che sa di film hollywoodiano per fortuna con lieto fine. Alcuni rapinatori armati hanno fatto irruzione stamattina in una filiale dell'istituto bancario Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli e si sono poi barricati all’interno della struttura tenendo in ostaggio 25 persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circondato l'edificio in cui si trova la banca tenendo sotto controllo tutti gli ingressi per evitare la fuga dei responsabili della rapina. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito a malori dovuti allo spavento. Nessuno di loro è in gravi condizioni e nessuno di loro è stato trasportato in ambulanza.