Rapina in banca a Napoli con ostaggi: la paura prima della liberazione, poi la fuga dei banditi
Una rapina che sa di film hollywoodiano per fortuna con lieto fine. Alcuni rapinatori armati hanno fatto irruzione stamattina in una filiale dell'istituto bancario Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli e si sono poi barricati all’interno della struttura tenendo in ostaggio 25 persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circondato l'edificio in cui si trova la banca tenendo sotto controllo tutti gli ingressi per evitare la fuga dei responsabili della rapina. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito a malori dovuti allo spavento. Nessuno di loro è in gravi condizioni e nessuno di loro è stato trasportato in ambulanza.
Banditi con maschere di volti cinematografici
Sul posto è intervenuto anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri. La banda di rapinatori (composta da quattro o cinque persone) avrebbe fatto irruzione in banca sfondando la vetrina con un'auto ariete (una Alfa Romeo Giulietta). Tra le persone liberate dai carabinieri c'erano anche una decina di dipendenti della filiale ed alcuni clienti in fila agli sportelli. Alcuni degli ostaggi liberati, hanno raccontato ai carabinieri che i malviventi avevano il volto nascosto con alcune maschere di carta pesta che raffigurano volti di attori cinematografici.
Possibile fuga nelle fogne
Sul posto sono intervenute anche le teste di cuoio del Gis dei carabinieri di Livorno e un mediatore. I carabinieri stanno effettuando i rilievi sull’auto sospettata di essere quella utilizzata dai rapinatori per sfondare la vetrina. Con il passare delle ore prende sempre più corpo l’ipotesi della fuga dei malviventi nelle fogne (attraverso un buco scavato all'interno della filiale): sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina.