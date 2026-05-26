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Fondazione Polito, nuova collaborazione sanitaria d’eccellenza

Fondazione Polito, nuova collaborazione sanitaria d’eccellenza

Intesa con la Clinica Montevergine di Mercogliano
1 min

Nasce una collaborazione sanitaria d’eccellenza tra la Fondazione Polito di Santa Maria di Castellabate e la Clinica Montevergine di Mercogliano.

Nei giorni scorsi, presso gli uffici di Mercogliano, è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra la Fondazione Polito, attraverso lo studio medico dedicato alla prevenzione istituito dalla Fondazione, e la Clinica Montevergine.

A firmare l’accordo sono stati il Direttore Generale Antonio Rainone e il Presidente della Fondazione Polito Davide Polito, accompagnato dal Direttore Sanitario Dott. Roberto Viceconti, dal responsabile degli eventi Dario Di Sessa e dal commercialista Dott. Renato Urciuoli.

L’intesa dà vita a una rilevante collaborazione sanitaria tra il Cilento, Santa Maria di Castellabate e Mercogliano nel campo della cardiologia, con l’obiettivo di potenziare le attività di prevenzione cardiovascolare, promuovere percorsi di diagnosi precoce e rafforzare la tutela della salute attraverso la valorizzazione del passaporto ematico.

Il protocollo rappresenta un passo significativo nella costruzione di una rete medico-specialistica orientata alla prevenzione, alla continuità assistenziale e alla promozione di iniziative concrete a favore della comunità.

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