Passaporto ematico, la Fiaccola della Prevenzione anche a Salerno
Si è svolta presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno, in collaborazione con la Fondazione Neuromed, la conferenza stampa dedicata all’accensione della Fiaccola della Prevenzione, iniziativa legata al progetto del Passaporto Ematico.
Grande partecipazione all’evento, che ha visto la presenza di Giovanni Pisano, ex bomber della Salernitana, e di Sasà Avallone, ex calciatore e dirigente sportivo. Due figure importanti del mondo granata, presenti per sostenere un progetto che unisce sport, salute e prevenzione.
Nel corso della conferenza sono intervenuti anche il direttore sanitario della Fondazione, Roberto Viceconti, e il referente scientifico del Passaporto Ematico, Giuseppe Ventre, che hanno evidenziato l’importanza della prevenzione come strumento concreto per tutelare la salute e promuovere controlli mirati, accessibili e continuativi.
Durante l’incontro, il maestro Fernando Mangone ha donato a Giovanni Pisano un ritratto dedicato alla Fiaccola della Prevenzione, simbolo di un percorso che punta a portare sempre più attenzione sulla tutela della salute.
Presenti il presidente Davide Polito, il direttore sanitario Michele De Pasquale e l’amministratrice Speranza Diana D’Antuono, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Grazie a questo accordo, la Fondazione potrà contare su un ambulatorio dedicato alla prevenzione all’interno della struttura.
Il progetto del Passaporto Ematico cresce e continua la sua corsa, portando avanti un messaggio chiaro: la prevenzione è la prima vera vittoria. Una partita importante, da giocare insieme, con impegno, responsabilità e spirito di squadra.