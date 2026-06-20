Passaporto ematico, la Fiaccola della Prevenzione anche a Salerno

Grande partecipazione all’evento, che ha visto la presenza di Giovanni Pisano, ex bomber della Salernitana, e di Sasà Avallone, ex calciatore e dirigente sportivo. Due figure importanti del mondo granata, presenti per sostenere un progetto che unisce sport, salute e prevenzione.

Nel corso della conferenza sono intervenuti anche il direttore sanitario della Fondazione, Roberto Viceconti, e il referente scientifico del Passaporto Ematico, Giuseppe Ventre, che hanno evidenziato l’importanza della prevenzione come strumento concreto per tutelare la salute e promuovere controlli mirati, accessibili e continuativi.

Durante l’incontro, il maestro Fernando Mangone ha donato a Giovanni Pisano un ritratto dedicato alla Fiaccola della Prevenzione, simbolo di un percorso che punta a portare sempre più attenzione sulla tutela della salute.

Presenti il presidente Davide Polito, il direttore sanitario Michele De Pasquale e l’amministratrice Speranza Diana D’Antuono, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Grazie a questo accordo, la Fondazione potrà contare su un ambulatorio dedicato alla prevenzione all’interno della struttura.

Il progetto del Passaporto Ematico cresce e continua la sua corsa, portando avanti un messaggio chiaro: la prevenzione è la prima vera vittoria. Una partita importante, da giocare insieme, con impegno, responsabilità e spirito di squadra.