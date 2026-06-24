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La Fondazione Polito si congratula con Malagò

La Fondazione Polito si congratula con Malagò

Il nuovo presidente della Figc è un sostenitore nel percorso per il riconoscimento e la diffusione del Passaporto Ematico, uno strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute degli atleti
1 min

L’abbraccio tra Giovanni Malagò, neo Presidente della FIGC, e Davide Polito, Presidente della Fondazione Fioravante Polito, dopo la proclamazione. Un gesto che racconta stima, amicizia e condivisione di una battaglia importante. Da anni Giovanni Malagò sostiene Davide Polito nel percorso per il riconoscimento e la diffusione del Passaporto Ematico, uno strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute degli atleti.

Davide Polito dichiara: "È stato un onore partecipare all’Assemblea della FIGC. Grazie Giovanni per la vicinanza, il sostegno e la sensibilità dimostrati in questi anni. Sei un grande uomo. Continueremo con determinazione questa battaglia di civiltà, sport e salute".

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