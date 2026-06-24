La Fondazione Polito si congratula con Malagò

L’abbraccio tra Giovanni Malagò, neo Presidente della FIGC, e Davide Polito, Presidente della Fondazione Fioravante Polito, dopo la proclamazione. Un gesto che racconta stima, amicizia e condivisione di una battaglia importante. Da anni Giovanni Malagò sostiene Davide Polito nel percorso per il riconoscimento e la diffusione del Passaporto Ematico, uno strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute degli atleti.