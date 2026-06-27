Terremoto in Venezuela: calcio in lutto, morto un giocatore
Il terribile terremoto in Venezuela colpisce anche il mondo del calcio. È stata annunciata la scomparsa di Yimvert Berroteran, attaccante classe 2008 dell'Universidad Central de Venezuela. Poche settimane fa aveva fatto il suo esordio con la nazionale U20 venezuelana e aveva debuttato anche nella prima divisione venezuelana. Il Venezuela calcistico e tutto il mondo hanno espresso vicinanza alla famiglia dopo la tragedia che li ha colpiti.
Morto Yimvert Berroterán nel terremoto in Venezuela
La Federcalcio venezuelana ha annunciato la scomparsa con un emozionante messaggio di cordoglio: "La Federazione Calcistica Venezuelana esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Yimvert Berroterán. Oggi, il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa addolora l'intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui del tempo, dentro e fuori dal campo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di un membro della famiglia Vinotinto. Riposa in pace".