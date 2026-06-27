Terremoto in Venezuela: calcio in lutto, morto un giocatore

Il terribile terremoto in Venezuela colpisce anche il mondo del calcio. È stata annunciata la scomparsa di Yimvert Berroteran, attaccante classe 2008 dell'Universidad Central de Venezuela. Poche settimane fa aveva fatto il suo esordio con la nazionale U20 venezuelana e aveva debuttato anche nella prima divisione venezuelana. Il Venezuela calcistico e tutto il mondo hanno espresso vicinanza alla famiglia dopo la tragedia che li ha colpiti.