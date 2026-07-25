Barcellona, tragedia nel cantiere del Camp Nou: muore un operaio di 54 anni

Tragedia nel cantiere del nuovo Spotify Camp Nou. Un operaio di 54 anni ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione dello stadio del Barcellona, in quello che rappresenta il primo incidente mortale dall'avvio del maxi progetto di riqualificazione dell'impianto. L'allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati a intervenire nel cantiere. Secondo quanto riferito dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, la segnalazione è arrivata intorno alle 15.30 al commissariato di Les Corts, il quartiere di Barcellona che ospita lo stadio. Le prime informazioni indicano che il lavoratore sarebbe rimasto vittima di un grave incidente mentre stava svolgendo le proprie mansioni all'interno del cantiere. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto.

Inutili i soccorsi, aperta un'indagine sulle cause

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Mossos d'Esquadra, gli investigatori incaricati di ricostruire l'incidente e il personale del Servizio di Emergenza Medica (SEM). Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Come previsto dalla normativa spagnola in materia di sicurezza sul lavoro, la polizia catalana ha informato immediatamente il tribunale competente e il Ministero del Lavoro e delle Attività Economiche, che seguiranno gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia ed eventuali responsabilità. Le indagini dovranno stabilire se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste nel cantiere.

Il maxi progetto di ristrutturazione dello stadio del Barcellona

I lavori di trasformazione dello Spotify Camp Nou sono iniziati il 1° giugno 2023 e rappresentano uno dei più importanti interventi edilizi attualmente in corso in Europa. Migliaia di operai sono impegnati nella realizzazione del nuovo impianto, destinato a diventare uno degli stadi più moderni al mondo. Negli ultimi mesi è stata completata la struttura del nuovo terzo anello, mentre le attività si stanno concentrando sulla realizzazione dell'anello di compressione che sosterrà la futura copertura dello stadio. Fino a oggi il cantiere non aveva mai registrato incidenti mortali. La morte del lavoratore di 54 anni segna quindi una tragica pagina nel percorso di ricostruzione della storica casa del Barcellona e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza nei grandi cantieri.