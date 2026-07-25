Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Antonini aggredito, la denuncia del Trapani: "Un vero e proprio agguato, vile e premeditato"© FC Trapani

Antonini aggredito, la denuncia del Trapani: "Un vero e proprio agguato, vile e premeditato"

Il presidente del club siciliano "trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono monitorate con attenzione": il comunicato ufficiale
2 min
TagsantoniniTrapaniAggressione Antonini

"Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben non della tifoseria organizzata traspanese". Così il Trapani (Serie D) ha denunciato un'aggressione nei confronti del presidente Valerio Antonini. A corredo del comunicato del club siciliano una foto di Antonini, in ospedale, medicato con l'applicazione di ghiaccio secco e l'ausilio di un collare ortopedico.

La nota del Trapani: "Antonini trasportato d'urgenza in ospedale, sconvolti e indiganati"

Il comunicato del Trapani: "FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini. Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l’intera comunità granata. Il Presidente Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione. La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo. FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione. Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cronaca

Da non perdere

Trapani Shark, inibito il presidente AntoniniTrapani, confermato il -5 in classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS