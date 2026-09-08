Una giornata speciale nel segno dello sport al Gp di Monza di F1

Nodi d'Amore e Fondazione Valori d'Italia insieme per regalare a due pazienti oncologici una giornata speciale nel segno dello sport, dell'inclusione e della speranza. Ci sono sogni che nascono in silenzio e che, qualche volta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tante persone, riescono a diventare realtà. È quello che è accaduto in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza 2026, dove Alessandro e Antonio, due pazienti oncologici, hanno potuto vivere una giornata straordinaria al fianco del grande mondo della Formula 1. Un'esperienza che va oltre lo sport e che racchiude un messaggio semplice e profondo: non bisogna mai smettere di sognare, non mollare mai. L'iniziativa è stata promossa dal Segretario Generale dell'Associazione Nodi d'Amore, Giovanni Gravili, d'intesa con il Presidente della Fondazione Valori d'Italia, Michele Grillo, due realtà associative unite da un impegno comune nella promozione dei valori dell'Italia, nella crescita delle nuove generazioni e nella diffusione della cultura dello sport e dell'educazione. Per Nodi d'Amore e Fondazione Valori d'Italia, lo sport rappresenta infatti molto più di una competizione. È educazione, è disciplina, è sacrificio, è rispetto, è capacità di affrontare le difficoltà e di continuare a guardare avanti. Sono valori che appartengono profondamente alla nostra cultura e che assumono un significato ancora più forte quando vengono messi al servizio delle persone e della comunità.

UN'EMOZIONE CHE VA OLTRE LA GARA

Per Alessandro e Antonio, essere a Monza e vivere da vicino l'atmosfera del Gran Premio non ha significato soltanto assistere a uno dei più importanti appuntamenti sportivi internazionali. Ha significato vivere una giornata diversa, fatta di emozioni, incontri, sorrisi e di quella normalità che, soprattutto nei momenti più difficili della vita, può diventare un dono prezioso. Il rombo dei motori, la passione del pubblico, il lavoro delle squadre e la straordinaria macchina organizzativa della Formula 1 hanno fatto da cornice a un'esperienza che resterà nella memoria. Ma il vero significato di questa giornata è racchiuso nelle emozioni di Alessandro e Antonio. Perché a volte un gesto, un'opportunità, una giornata speciale possono restituire la forza di guardare oltre la difficoltà del presente. « Un sogno può diventare realtà. » « Una giornata di sport può diventare solidarietà. » « Un'emozione può diventare speranza. »

SPORT E GIOVANI: INVESTIRE NEI VALORI PER COSTRUIRE IL FUTURO

L'iniziativa si inserisce nel percorso che Nodi d'Amore e Fondazione Valori d'Italia portano avanti attraverso la valorizzazione dei giovani, dell'educazione e dello sport come strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole e solidale. Pagina 1 di 2Educare attraverso lo sport significa insegnare che nella vita non conta soltanto arrivare primi: • • • • Conta saper affrontare la sfida. Conta rispettare l'avversario. Conta non arrendersi davanti alle difficoltà. Conta avere il coraggio di ripartire. Ed è proprio questo il messaggio che le due realtà associative hanno voluto affidare a questa esperienza: credere nelle persone, credere nei giovani e credere nella forza dello sport come scuola di vita.

IL RINGRAZIAMENTO

Nodi d'Amore e Fondazione Valori d'Italia desiderano rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, e alla Dottoressa Danielle Bartolomucci, Chief of Staff del Presidente, per la sensibilità dimostrata e per l'attenzione riservata all'iniziativa. Un sentito ringraziamento va inoltre al Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e ai suoi dirigenti della Polizia Stradale, con una particolare menzione alla Dottoressa Federica Deledda, per la disponibilità, la professionalità e l'attenzione dimostrate. Un ringraziamento speciale anche al Generale Tullio Del Sette, Dirigente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), per il prezioso sostegno. A loro, e a tutte le donne e gli uomini che, con il proprio lavoro, la propria sensibilità e la propria disponibilità, hanno contribuito a rendere possibile la partecipazione di Alessandro e Antonio al Gran Premio d'Italia di Monza 2026, va la più sincera gratitudine delle due associazioni.

INSIEME, PER UN'ITALIA CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

Questa esperienza rappresenta per Nodi d'Amore e Fondazione Valori d'Italia un ulteriore passo nel percorso comune di promozione di quei valori nei quali continuano a credere: l'Italia, i giovani, l'educazione, lo sport, la solidarietà e la dignità della persona. Perché una comunità è davvero forte quando sa correre insieme. E quando qualcuno attraversa un momento difficile, la cosa più importante non è lasciarlo indietro, ma mettersi al suo fianco. A Monza, per un giorno, Alessandro e Antonio hanno potuto vivere la magia della Formula 1. Ma il messaggio che rimane va ben oltre il traguardo di una gara: nella vita, come nello sport, bisogna continuare a correre, continuare a credere e, soprattutto, non smettere mai di sognare.