Il crocifisso si stacca e uccide il prete durante la messa in diretta: shock in Ecuador
Incredibile episodio di cronaca dall'Ecuador, dove un sacerdote ha perso la vita, dopo essere stato colpito da una croce di legno, mentre celebrava la messa quotidiana, in diretta video.
L'incidente davanti agli occhi dei fedeli
È accaduto a Guayaquil, all'interno della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, mentre il parroco Patricio Alfredo Sànchez Molinari, sacerdorte redentorista, stava dicendo messa come ogni giorno, rivolgendosi ai presenti in chiesa e a quelli collegati in streaming per seguire il rito.
All'improvviso, sotto gli occhi dei fedeli, il pesante crocifisso di legno alle spalle del sacerdote ha ceduto, crollando sul celebrante e colpendolo fatalmente al capo. Una scena che ha lasciato sgomenti gli astanti, evidentemente tranne quelli che hanno continuato a riprendere con il telefonino, come da immagini circolate ovunque sui social.
Tempestivi ma inutili i soccorsi
Dopo l'incidente, il parroco è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove però le sue condizioni sono state subito diagnosticate come gravissime. Dopo quattro ore di disperati tentativi, Don Sànchez Molinari è spirato, gettando nella costernazione e nello sgomento l'Arcidiocesi di Guayaquil e l'intera comunità cattolica della città.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS