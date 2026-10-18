Tragedia in Ecuador, il crocifisso si stacca e uccide il prete!

Il crocifisso si stacca e uccide il prete durante la messa in diretta: shock in Ecuador

È accaduto a Guayaquil, sotto gli occhi dei fedeli presenti in chiesa e collegati in streaming
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 17:46

PretecrocifissoGuayaquilEcuadorChiesamessa

Incredibile episodio di cronaca dall'Ecuador, dove un sacerdote ha perso la vita, dopo essere stato colpito da una croce di legno, mentre celebrava la messa quotidiana, in diretta video.

L'incidente davanti agli occhi dei fedeli

È accaduto a Guayaquil, all'interno della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, mentre il parroco Patricio Alfredo Sànchez Molinari, sacerdorte redentorista, stava dicendo messa come ogni giorno, rivolgendosi ai presenti in chiesa e a quelli collegati in streaming per seguire il rito.

All'improvviso, sotto gli occhi dei fedeli, il pesante crocifisso di legno alle spalle del sacerdote ha ceduto, crollando sul celebrante e colpendolo fatalmente al capo. Una scena che ha lasciato sgomenti gli astanti, evidentemente tranne quelli che hanno continuato a riprendere con il telefonino, come da immagini circolate ovunque sui social.

Tempestivi ma inutili i soccorsi

Dopo l'incidente, il parroco è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove però le sue condizioni sono state subito diagnosticate come gravissime. Dopo quattro ore di disperati tentativi, Don Sànchez Molinari è spirato, gettando nella costernazione e nello sgomento l'Arcidiocesi di Guayaquil e l'intera comunità cattolica della città.

Tutte le news
Cronaca

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS