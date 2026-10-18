Il crocifisso si stacca e uccide il prete durante la messa in diretta: shock in Ecuador

L'incidente davanti agli occhi dei fedeli

È accaduto a Guayaquil, all'interno della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, mentre il parroco Patricio Alfredo Sànchez Molinari, sacerdorte redentorista, stava dicendo messa come ogni giorno, rivolgendosi ai presenti in chiesa e a quelli collegati in streaming per seguire il rito.

All'improvviso, sotto gli occhi dei fedeli, il pesante crocifisso di legno alle spalle del sacerdote ha ceduto, crollando sul celebrante e colpendolo fatalmente al capo. Una scena che ha lasciato sgomenti gli astanti, evidentemente tranne quelli che hanno continuato a riprendere con il telefonino, come da immagini circolate ovunque sui social.

Tempestivi ma inutili i soccorsi

Dopo l'incidente, il parroco è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove però le sue condizioni sono state subito diagnosticate come gravissime. Dopo quattro ore di disperati tentativi, Don Sànchez Molinari è spirato, gettando nella costernazione e nello sgomento l'Arcidiocesi di Guayaquil e l'intera comunità cattolica della città.