Un goal per la ricerca: Riano scende in campo per la piccola Letizia
Sport, solidarietà e vicinanza concreta: domenica 8 novembre, alle ore 15:00, il Riano Athletic Center ospita la seconda edizione di “Un goal per la ricerca, un goal per Letizia – La Partita del Cuore”.
L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica contro la Malattia di Batten, una patologia neurodegenerativa rara e gravissima che ha colpito la piccola Letizia.
Il programma della giornata
Il pomeriggio vedrà alternarsi momenti di competizione e spettacoli aperti a tutta la cittadinanza:
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Il torneo di calcio a 4 squadre: a sfidarsi sul rettangolo di gioco ci saranno, tra gli altri, la Nazionale Giornaliste e Giornalisti e una rappresentativa di Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale.
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Esibizioni di ginnastica ritmica: le atlete delle società sportive locali si esibiranno tra un match e l'altro per animare la giornata.
«Letizia è la figlia di tutta Riano. Con questa iniziativa vogliamo farle sentire che non è sola. Ogni presenza, ogni applauso e ogni donazione rappresentano un gesto concreto di sostegno alla ricerca e alla speranza.»
— Luca Abbruzzetti, Sindaco di Riano
Come partecipare e donare
L’ingresso è aperto a tutti. Durante l’evento sarà possibile effettuare erogazioni libere sul posto oppure scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale dell'iniziativa.
L’intero ricavato andrà a sostenere i progetti dell’Associazione Nazionale Ceroidolipofuscinosi.
Info utili
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Quando: Domenica 8 novembre, ore 15:00
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Dove: Riano Athletic Center (Riano, RM)
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Promotori: Comune di Riano, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consorzio dei Servizi Sociali della Valle del Tevere, in collaborazione con le associazioni locali.
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