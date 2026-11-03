Un goal per la ricerca: Riano scende in campo per la piccola Letizia

Domenica 8 novembre a Riano torna la Partita del Cuore: sport e solidarietà per sostenere la ricerca scientifica contro la rara Malattia di Batten
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2 min

Pubblicato il 03.11.2026, 16:27 (Aggiornato il 03.11.2026, 16:38)

Sport, solidarietà e vicinanza concreta: domenica 8 novembre, alle ore 15:00, il Riano Athletic Center ospita la seconda edizione di “Un goal per la ricerca, un goal per Letizia – La Partita del Cuore”.

L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica contro la Malattia di Batten, una patologia neurodegenerativa rara e gravissima che ha colpito la piccola Letizia.

Il programma della giornata

Il pomeriggio vedrà alternarsi momenti di competizione e spettacoli aperti a tutta la cittadinanza:

  • Il torneo di calcio a 4 squadre: a sfidarsi sul rettangolo di gioco ci saranno, tra gli altri, la Nazionale Giornaliste e Giornalisti e una rappresentativa di Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale.

  • Esibizioni di ginnastica ritmica: le atlete delle società sportive locali si esibiranno tra un match e l'altro per animare la giornata.

«Letizia è la figlia di tutta Riano. Con questa iniziativa vogliamo farle sentire che non è sola. Ogni presenza, ogni applauso e ogni donazione rappresentano un gesto concreto di sostegno alla ricerca e alla speranza.»

Luca Abbruzzetti, Sindaco di Riano

Come partecipare e donare

L’ingresso è aperto a tutti. Durante l’evento sarà possibile effettuare erogazioni libere sul posto oppure scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale dell'iniziativa.

L’intero ricavato andrà a sostenere i progetti dell’Associazione Nazionale Ceroidolipofuscinosi.

Info utili

  • Quando: Domenica 8 novembre, ore 15:00

  • Dove: Riano Athletic Center (Riano, RM)

  • Promotori: Comune di Riano, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consorzio dei Servizi Sociali della Valle del Tevere, in collaborazione con le associazioni locali.

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