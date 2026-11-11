Allarme bomba in diverse scuole di Roma: in corso evacuazioni degli studenti

Allarme boma a Roma. Questa mattina, prima delle 10, una mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta di numerosi istituti scolastici. Quindi, sono scattate subito le procedure di emergenza : lezioni sospese ed evacuazioni in corso. A Roma, nel quartiere Tuscolano, coinvolti l’IC Giovanni Cagliero (Largo Volumnia), l’Istituto Petrarca (via Ceneda) e l’Istituto Rodari (via Norcia). Anche a Prati sono stati evacuati i licei Talete, Mamiani e Tacito. Studenti trasferiti in luoghi sicuri mentre artificieri e Polizia Postale effettuano i controlli. L’allarme ha interessato moltre scuole tra Roma e provincia, ma anche altre in altre regioni, dal nord al sud. Sono oltre 300 le scuole messe nel mirino in tutta Italia. Evacuate anche alcune scuole primarie e asili nido.

Il messaggio arrivato alle scuole di Roma

Il testo, spedito da un indirizzo estero, era firmato da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate". Lo stesso nome, Mikhail Andropov, aveva già firmato minacce a emittenti europee e allarmi su voli aerei. Il mittente risulta collegato alla Dayeh University di Taiwan.

Il capo dei presidi del Lazio

"Credo sia un mitomane - ha detto Cristina Costarelli, capo dei presidi del Lazio - però sta destando allarme, perché tutti i dirigenti stanno chiamando i commissariati ma le indicazioni non sono sempre uniformi: alcuni dicono di evacuare, altri di aspettare. Sicuramente ha scatenato un panico assurdo".

Probabile falso allarme

Nella comunicazione sul registo elettronico di un liceo di Roma si legge: "Benchè si tratti sicuramente di un falso allarme, in accordo con la Polizia di Stato, si ritiene di adottare la procedura di evacuazione".

Evacuazioni in tutta Italia

Dal Nord alle Isole, numerose scuole italiane sono state oggetto della minaccia. Evacuazioni si sono registrate in Liguria (anche un asilo nido), Umbria, Sicilia, Campania, Lombardia e nella provincia di Modena. Gli allarmi bomba fanno parte della “strategia di seminare, creare preoccupazioni”, ha detto il Ministro della Difesa Crosetto. “Le forze di polizia lavorano proprio per discernere le cose che sono serie dalle cose che sono frutto di mitomani, che diventeranno sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”.