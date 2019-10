Premio Nobel per l'Economia a Banerjee, Duflo e Kremer

STOCCOLMA - Il premio Sveriges Riksbank 2019 per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel è stato assegnato ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer "per il loro approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà globale". Tutti e tre si sono dedicati a lungo agli studi sulla povertà e come combatterla, spesso compiendo ricerche sul campo. Inoltre tutti e tre sono ritenuti piuttosto giovani per aver vinto il premio Nobel (nessuno di loro arriva ai 60 anni). Banerjee, che ha 58 anni è un economista indo-americano e lavora al Massachusetts Institute of Technology (MIT); Duflo, che ha 47 anni, è un’economista franco-americana e anche lei è impiegata al MIT (i due sono sposati); Kremer ha 54 ed è un economista americano dell’Università di Harvard. Duflo è la seconda donna nella storia a vincere il riconoscimento in questa categoria. La prima era stata l’economista Elinor Ostrom che lo vinse nel 2009 per il suo lavoro sulla “analisi della governance, in particolare delle risorse comuni”. Nell'annunciare i vincitori dell'edizione 2019, il Comitato per i Nobel sottolinea come i risultati delle ricerche dei tre vincitori "hanno migliorato enormemente la nostra capacità di lottare in concreto contro la povertà". In particolare, "come risultato di uno dei loro studi, più di 5 milioni di ragazzi indiani hanno beneficiato di programmi scolastici di tutoraggio correttivo".

La particolarità del premio

Il premio Nobel per l’economia è spesso discusso perché non si tratta di uno dei premi ideati originariamente da Alfred Nobel. Esiste dal 1968, quando la banca centrale svedese fece una ricca donazione alla Fondazione Nobel. Il premio dell'importo di 9 milioni di corone (circa 915 mila dollari), infatti si chiama “Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel”. A parte questo dettaglio, il premio Nobel per l’Economia viene assegnato con le stesse modalità e consegnato esattamente come tutti gli altri premi Nobel.

Le motivazioni

Nella motivazione della giuria si segnala come i tre vincitori "hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale": fra questi, "suddividere questo problema in questioni più piccole e più gestibili, come ad esempio gli interventi più efficaci per migliorare la salute dei bambini". I tre economisti di nazionalità indiana (Banerjee), francese (Duflo) e americana (Kremer), "hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili circa i migliori modi per combattere la povertà", hanno spiegato i responsabili della Royal Swedish Academy of Science.