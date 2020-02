Maria Pia Ammirati è il nuovo presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà

ROMA - Sarà Maria Pia Ammirati il nuovo presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà. Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini l'ha designata quale nuovo presidente della società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo. "Quella di Maria Pia Ammirati - afferma - è una nomina autorevole per una delle principali realtà del settore cinematografico e audiovisivo, nell'augurarle buon lavoro, ringrazio Roberto Cicutto, ora alla guida de La Biennale, per il grande impegno e la passione con cui ha rinnovato e rilanciato Cinecittà nel mondo". Maria Pia Ammirati è dirigente televisiva, scrittrice e giornalista, dal luglio 2014 è Direttore di Rai Teche.