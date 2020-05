Zaia: "Se perde forza, vuol dire che il Coronavirus è artificiale"

ROMA - "Se perde forza vuol dire che è artificiale". Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna ad accendere la polemica circa la potenziale origine artificiale del Coronavirus: "Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno: se il virus perde forza vuol dire che non è naturale. Un virus non perde forza con questa velocità, se lo fa allora probabilmente potrebbe essere artificiale. Si è scritto tanto di questo virus, se se ne va tanto velocemente c'è qualcosa sotto, altrimenti non si spiega", ha proseguito lo stesso Zaia in conferenza stampa.

