Cinema Troisi, Noam Chomsky e Ken Loach ospiti d'onore il 20 settembre

ROMA - Appuntamento il 20 settembre, con il filosofo Noam Chomsky e il regista Ken Loach che insieme saranno gli ospiti d'onore al Cinema Troisi, in una serata tutta dedicata alla riflessione sulle più importanti sfide del nostro tempo. I due saranno collegati con la sala in diretta streaming rispettivamente dagli Stati Uniti e da Londra alle ore 19:30 e dialogheranno sui temi da anni al centro della loro riflessione intellettuale e cinematografica: giustizia sociale, guerra, diritti, lavoro e politica, saranno solo alcuni degli argomenti trattati. "Noam Chomsky ha accettato subito l'invito sottolineando il suo desiderio di parlare con i giovani - dichiara Valerio Carocci, presidente del Piccolo America - ma abbiamo ritenuto imperdibile anche l'opportunità di organizzare il primo confronto tra lui e Ken Loach, già ospite de "Il Cinema in Piazza" nel 2021. Entrambi sono per noi tra i principali intellettuali di riferimento: due sguardi lucidi e visionari che ci spingono da sempre a fare i conti con le ingiustizie delle nostre società. Alla luce del momento storico che stiamo attraversando, così profondamente segnato da incertezze, conflitti, gravi squilibri economici e sociali, non potevamo immaginare interlocutori migliori dei giganti Chomsky e Loach per interrogarci sul presente e discutere il futuro. La ricerca di nuovi linguaggi e di un pensiero critico, libero e costruttivo ci sembra infatti il primo passo da compiere verso un altro mondo possibile e, come direbbero entrambi, soprattutto necessario. La data dell'appuntamento - conclude Carocci - non è tuttavia casuale, è infatti l'occasione per festeggiare assieme il primo compleanno del nuovo Cinema Troisi, che dalla sua apertura a oggi è la monosala d'Italia che ha saputo coinvolgere il maggior numero di spettatori". L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook "Piccolo America" e sul sito www.cinematroisi.it.