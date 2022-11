Lotta al bullismo e al cyberbullismo: un'iniziativa speciale con la musica

BUONA OCCASIONE - Il progetto, promosso dall’on. Giovanni Zannola, consigliere dell’Assemblea Capitolina e nato da un’idea del prof. Aldo Grauso, ha come colonna sonora Una Buona Occasione un brano inedito scritto e interpretato da Roberta Marchetti e Davide De Marinis per Keep Hold, per parlare di bullismo e cyberbullismo attraverso la musica, che, come lo sport, è inclusiva e universale. L’iniziativa della durata di un anno scolastico prevede l’attivazione di un intervento scientifico – culturale nelle scuole secondarie di primo grado dislocate in due aree socialmente, culturalmente ed economicamente molto diverse tra loro, Ostia e Parioli, a dimostrazione di come il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non conosca confini territoriali o di classe. Le prime due scuole che hanno aderito, alle quali va un ringraziamento speciale, sono IC Via Mare dei Caraibi (Ostia) e IC Via Micheli (Parioli).

GRAUSO - Il prof. Aldo Grauso coordinatore scientifico del progetto dice: «Alla luce di un evidente peggioramento della salute psicologica dei nostri ragazzi (ultimi dati Istat e Ocse), da esperto del settore, che da anni è in prima linea a livello professionale e istituzionale a favore dei più giovani, ho pensato fosse arrivato il momento di attivare un progetto pilota e sperimentale all’interno delle scuole, dove unire la musica alla scienza, come momento innovativo di alfabetizzazione di contenuti socialmente sani all’interno di un target di preadolescenti. Per gli adolescenti non avrebbe avuto senso in quanto certi meccanismi mentali devianti sono maggiormente difficili da scardinare, senza l’ausilio di psicoterapie mirate. Molto spesso una certa musica violenta viene associata e correlata al fenomeno della devianza e della criminalità giovanile, pertanto, ho coinvolto l’amica Roberta Marchetti, sensibile al problema e il cantautore Davide De Marinis, chiedendo loro di scrivere un testo che vada nella direzione opposta. Sono le parole che muovono il mondo, ancora meglio se accompagnate da una buona musica. Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare il più possibile il target individuato e gli insegnanti, che spesso si trovano da soli a gestire fenomeni così complessi. Con la speranza che, alla fine dell’anno scolastico, i dati su Roma in generale e su questi due territori in particolari, dimostrino l’efficacia dell’intervento, ovvero una diminuzione della dispersione scolastica e dei relativi fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’augurio è quello che questo progetto possa considerarsi apri pista magari per allargarlo su scala nazionale, visto i dati preoccupanti dei nostri giovani ragazzi».

La Musica ancora una volta diventa ambasciatrice per il Sociale con parole e note che possono scardinare e superare qualunque diffidenza. Roberta Marchetti, grazie all’amicizia con il Prof. Grauso non ha esitato a scendere in campo coinvolgendo il cantautore Davide De Marinis che, generosamente, ha voluto mettere a disposizione la sua musica.

Una Buona Occasione con parole semplici e dirette, un ritmo coinvolgente offre l’opportunità di riflettere su come sia importante saper ascoltare anche le cose non dette, avere il coraggio di denunciare e cercare aiuto, per “sgonfiare” la prepotenza del bullo:

“Sono madre e ho sempre avuto a cuore le problematiche giovanili; confrontandomi con Aldo, ho sentito la necessità di fare qualcosa di concreto. Questo progetto – aggiunge Roberta Marchetti - è nato davvero dall’amicizia e la condivisione, un modo concreto di scendere in campo per creare Una Buona Occasione per il dialogo che rimane sempre la miglior arma per ridimensionare chi fa della prepotenza la sua forza”.

Conclude Davide De Marinis: “Sono stato felice dell’invito di Roberta per scrivere e dare voce a questo importante progetto che si occupa di un problema che conosco personalmente. Nelle scuole primarie, quando ancora non si era dato un nome al problema, ho provato sulla mia pelle quanto sia pesante subire i soprusi dei coetanei. Una Buona Occasione si rivolge non solo ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie, affinché non sottovalutino il problema e trovino la forza e l’umiltà di saper chieder aiuto. Nel video, con Roberta siederemo tra i banchi, cercando di comprendere il loro punto di vista, mettendoci sullo stesso piano, per dialogare attraverso la musica”.

Relatori della Conferenza in qualità di esperti saranno Aldo Grauso, Docente di Psicologia della Devianza Unicusano, CTU Tribunale di Roma e coordinatore scientifico del progetto e la Dr.ssa Roberta Bruzzone, Psicologa e Criminologa dei maggiori casi di cronaca nera italiana. Moderatore dell’evento il giornalista Valierio Cassetta.

INTERVENTI - Interverranno l’ on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’on. Giovanni Zannola, Consigliere Assemblea Capitolina, promotore del progetto, le Presidenti di Commissione di Roma Capitale, l’on. Carla Consuelo Fermariello, Presidente Commissione XI - Scuola e l’on. Nella Converti, Presidente Commissione V - Politiche Sociali e Salute, l’on. Cecilia D’Elia, senatrice, l’on. Simonetta Matone Deputata, già Magistrato del Tribunale dei Minori, l’avv. l’on. Antonino Galletti, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma, la dr.ssa Alessandra Di Legge, Specialista giuridico presso Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente Rotary Club Fiuggi, la prof.ssa Lucia Azzolina, Dirigente Scolastico, già Ministro dell’Istruzione (in collegamento da remoto). Saranno presenti tra gli altri il dr Emanuele Gisci, Vicepresidente II Municipio – Roma Capitale, la dr.essa Valentina Prodon, Vicepresidente X Municipio – Roma Capitale, il dr Riccardo Cappabianca, editore, il prof. Giuseppe Capua, Presidente Commissione Antidoping FIGC, il prof. Carlo Tranquilli, Direttore Scientifico Scuola dello Sport CONI Lazio, l’avv. Gaetano Parrello, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Velletri , la sig.ra Sara Fioramanti Presidente dell’Ente no Profit “I colori di Matteo”.

PROGETTO GRATUITO - Il progetto è del tutto gratuito per l’amministrazione comunale e la Keep Hold che ha prodotto Una Buona Occasione, garantirà, nell’ottica della responsabilità sociale, un aiuto concreto a I colori di Matteo, Ente del Terzo Settore no profit, che si occupa da anni a Roma di progetti di Inclusività sociale e di Autismo per le famiglie in difficoltà. Un ringraziamento va all’amministrazione di Roma Capitale, nella persona dell’on. Giovanni Zannola che ha sposato fin da subito il progetto e ai Vicepresidenti Emanuele Gisci (II Municipio) e Valentina Prodon (X Municipio), che lo hanno patrocinato nei rispettivi Municipi e che si sono adoperati nel collegamento tra il progetto e le scuole.