“Una buona occasione”: al via il progetto contro bullismo e cyber-bullismo

ROMA - Un‘iniziativa per sensibilizzare i più giovani sul tema del bullismo e del cyber-bullismo, rafforzando la lotta a due fenomeni, purtroppo sempre più in espansione, nelle classi delle scuole romane. È stato presentato oggi in Campidoglio a Roma. “Una buona occasione”, il progetto socio-educativo dedicato al bullismo e al cyberbullismo che coinvolgerà studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Capitale con attività, seminari e laboratori su diverse materie: su tutte arte e sport. I primi ad aderire sono stati gli istituti comprensivi di Via Micheli ai Parioli, II Municipio, e Via Mare dei Caraibi ad Ostia, X Municipio.