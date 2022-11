ROMA - In occasione del lancio del progetto socioeducativo contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole patrocinato dai Municipi II e X di Roma Capitale, tenutosi in Campidoglio, Luca De Simoni, responsabile del Dipartimento Sociale della Lega Nazionale Dilettanti ha presentato la nuova struttura Lnd.

UNA BUONA OCCASIONE - Il progetto socio-educativo, nato da un’idea del prof. Aldo Grauso, psicologo dello sport delle Rappresentative Nazionali LND, ha come colonna sonora “Una buona occasione”, un brano inedito scritto per parlare di bullismo attraverso la musica, che, come lo sport, è inclusiva e universale. L’iniziativa della durata di un anno scolastico prevede l’attivazione di un intervento scientifico-culturale nelle scuole secondarie di primo grado dislocate in due aree socialmente, culturalmente ed economicamente molto diverse tra loro, Ostia e Parioli, a dimostrazione di come il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non conosca confini territoriali o di classe.

DE SIMONI - Contestualmente alla conferenza e alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti, nonché alla partecipazione di numerosi membri del Consiglio comunale, il responsabile del Dipartimento Sociale LND, Luca De Simoni, oltre a portare i saluti di Giancarlo Abete, presidente della Lnd, ha spiegato le finalità del nuovo Dipartimento: «La Lega Nazionale Dilettanti con la nascita del nuovo Dipartimento Sociale si occuperà di lotta al razzismo, valorizzazione delle best practice, disabilità e lotta alla violenza. La LND che è la componente più numerosa della Federazione Italiana Giuoco Calcio conta circa il 70% di tesserati sotto i 18 anni, ed è proprio in quella fascia d’età che il più delle volte si annida il bullismo. Nella nostra agenda sociale faremo molta attenzione a questa problematica e speriamo possano nascere sinergie con le realtà qui presenti oggi». Nella foto in alto, un momento del lancio dell'iniziativa socio-educativa tenutasi in Campidoglio a Roma.