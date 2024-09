Al via il Gecko Fest, il Festival dei Grandi Cambiamenti

Restituito nel 2020 ai suoi abitanti dopo i danni provocati dal terremoto del 2009, il borgo castello di Spina sarà nuovamente protagonista di un Festival che abbraccia i temi della sostenibilità e del rapporto uomo-ambiente, con un calendario di iniziative che coinvolgono personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’arte, del giornalismo. L’obiettivo è quello di fare incontrare approcci e saperi diversi, rivolgendosi ad una platea quanto più possibile vasta e variegata, per ragionare assieme sui grandi cambiamenti del nostro tempo.

La sesta edizione, dal 6 al 15 settembre 2024 – con il suo momento centrale da venerdì 6 a domenica 8 - si intitola “Rabdomànzia” ed è dedicata all’acqua, la risorsa fondamentale per la vita. Un tema di grande attualità che sarà affrontato, come è caratteristica del Festival, in maniera multidisciplinare, in due week end dedicati al confronto di idee, alla divulgazione e anche all’intrattenimento, attraverso una serie di eventi dal vivo che vanno dal grande convegno iniziale a workshop, spettacoli musicali e teatrali, presentazioni di libri, mostre, degustazioni guidate, momenti dedicati ai più piccoli e percorsi naturalistici alla scoperta del territorio e del ruolo che l’acqua gioca al suo interno.

Rabdomànzia, con l’accento volutamente fuori posto, vuole essere anche metafora della (ri) scoperta di un modo diverso di stare al mondo, più giusto, più solidale, più inclusivo. E della ricerca della fonte creativa, grazie alla quale l’artista, attraverso il suo lavoro, si fa strumento di partecipazione collettiva e di racconto del contemporaneo. Diciotto gli appuntamenti in programma, quaranta gli ospiti coinvolti per un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e suggestioni.