"Donne e Sport", primo museo a cielo aperto a Roma

Una forma d’arte molto in voga negli ultimi decenni, il cui valore sociale è andato oltre gli schemi fino ad essere considerata oggi una espressione della rigenerazione urbana. La Street Art sbarca nel quartiere Ardeatino con un progetto che mira a trasformare le facciate del Centro Commerciale I Granai in un museo a cielo aperto. Dal 23 al 29 settembre 2024 ben 10 artisti di fama internazionale, Mr Thomas, Rame 13, Giusy Guerriero, Uman, Solo, Diamond, Ale Senso, Ettorre, Luca Ledda, Carloni,daranno vita a vere e proprie opere permanenti ispirate al tema “Donne e Sport”, un binomio in continua evoluzione che valorizza la figura femminile ancora oggi da incentivare per riscrivere sempre più le pagine della storia e di quella partecipazione rosa che, in campo e nei poteri strategici dello sport, ha ancora molta strada da percorrere.

Dopo oltre un anno di lavoro per la verifica della fattibilità dell’evento, con il patrocinio del Municipio VIII, il Centro si prepara a diventare una meta decisamente importante per tutti gli appassionati dell’arte dei murales che potranno ammirare le imponenti opere decise a celebrare la forza, la determinazione e la passione delle donne nello sport. Le opere, che saranno realizzate in tempo reale, raffigureranno atlete di diverse discipline, sottolineando l’importanza dell’uguaglianza di genere e del superamento degli stereotipi nel mondo sportivo. Dalla boxe alla ginnastica artistica, dal windsurf alle arti marziali, una serie di discipline raffigurate con il chiaro scopo di sottolineare lo spirito di inclusione e aggregazione, necessari alla vita di un quartiere che sempre più spesso è alla ricerca di spazi da scoprire e frequentare come luogo di incontro, condivisione e crescita per la comunità. Il primo di una lunga serie di eventi che il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale I Granai si propone di ospitare per coinvolgere un pubblico trasversale.

"Siamo entusiasti di ospitare un evento che unisce l’arte e lo sport - ha dichiarato Alberto Piperno, Presidente del Consorzio I Granai - due mondi che esprimono forza, creatività e passione. Questo progetto vuole essere un omaggio a tutte le donne che, attraverso lo sport, dimostrano che non esistono limiti al coraggio e alla determinazione”. Un progetto che intende dare voce alle donne e proprio per questo alcune di loro saranno premiate nel corso di una cerimonia speciale che le vedrà assolute protagoniste di un percorso che hanno seguito con amore e tenacia, cercando di far emergere i propri ideali e incoraggiare tantissime giovani a seguire il loro esempio non solo come atlete, ma anche come giornaliste sportive, conduttrici e tanto altro.

A ricevere il riconoscimento della prima edizione di “Donne e Sport: un sorriso per l’inclusione” saranno: Alessia Scortechini, oro alle Olimpiadi di Tokyo e bronzo nel nuoto 100 stile libero ai Giochi Paralimpici 2024, Alice Sabatini, cestista, ex Miss Italia, modella, Lucia Fattori, campionessa di IndoorSkyDiving e Paracadutismo Indoor, Emanuela Tittocchia, commentatrice sportiva e attrice, il team rosa Asd Roma Sports per Cath’Serv Ball Mamanet In queste giornate speciali previsti anche eventi collaterali, come: Uam Festival, Urban Art Musica Festival, per una tre giorni tra arte, sport, intrattenimento e riflessione sociale, e Pulpa Festival. Ad oggi il festival ha coinvolto più di 60 artisti da tutto il mondo creando un polo culturale itinerante di interesse internazionale. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.