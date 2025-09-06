Venezia, Nastia Korkia vince il premio "Leone del Futuro" dedicato a Luigi De Laurentiis

VENEZIA - Il Premio “Leone del futuro” per la miglior opera prima alla 82/a Mostra internazionale del cinema di Venezia va al film “Short Summer”, un’opera sulla tragedia della guerra in Ucraina della regista di origini russe Nastia Korkia , a cui il produttore Aurelio De Laurentiis ha garantito un contributo di 100mila dollari.

Venezia, Mara Venier premia Nastia Korkia

Il Premio Leone del Futuro - giunto alla ventinovesima edizione e dedicato a Luigi De Laurentiis - è stato consegnato da Mara Venier alla vincitrice sul palco della Sala Grande della Mostra del Cinema di Venezia. Il riconoscimento è stato ideato da Aurelio De Laurentiis in memoria del padre, produttore cinematografico ed editore scomparso nel 1992.