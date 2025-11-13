Quarti di gloria, il libro che insegna come trasformare un quarto posto in un successo

Un libro che parla dei quarti posti, degli (in)successi che si sono trasformati, spesso, in successi. Tra i sedici atleti (il numero non è casuale) nel volume dal titolo Quarti di gloria (ed. Labdfg, 157 pp., 18.90 euro) c'è anche Novak Djokovic che ha ricevuto in regalo una copia, autografandola. “Questo libro contiene un capitolo su di te e sulla tua straordinaria impresa a Parigi, luglio 2024, quando hai vinto l'oro olimpico che mancava”, ha detto uno degli autori, Serena Sartini, consegnando il libro a Riad – dove il campione serbo si trova per partecipare al Six Kings Slam e questa sera dovrà affrontare Jannik Sinner. “Grazie”, ha risposto Nole sorridente, prestandosi poi alle foto e a un autografo del volume.