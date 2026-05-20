Università degli Studi di Roma Tor Vergata, grande successo alla "Settimana della Cultura Sportiva"

Si è conclusa con grande successo la Settimana della Cultura Sportiva, ciclo di convegni organizzato dai Corsi di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicine e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dall'11 al 14 maggio 2026, le aule dell’Ateneo hanno ospitato oltre mille partecipanti tra studenti ed esperti del settore. Un vivace dibattito multidisciplinare dedicato ad approfondire i temi chiave del mondo dello sport e le sue molteplici connessioni con la società contemporanea che ha coinvolto ben 45 relatori provenienti dal mondo scientifico, dalle istituzioni e dalla pratica sportiva.

L’importanza dell'iniziativa è stata sottolineata dalla partecipazione delle massime cariche accademiche, la presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Tor Vergata professor Nathan Levialdi Ghiron e del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia professor Roberto Bei ha testimoniato la centralità che l’Ateneo attribuisce allo sport come fondamentale strumento di salute pubblica, inclusione e crescita culturale.

Il professor Giuseppe Annino, presidente del comitato scientifico della manifestazione e coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie di Tor Vergata, sottolinea il carattere interdisciplinare dei contenuti come scelta strategica: “L’interazione di diverse discipline sta facendo nascere una figura completamente nuova di laureato in Scienze Motorie, grazie alle sue competenze e capacità lo sport e le attività motorie potranno esprimere sempre meglio il loro potenziale nella prevenzione e per il benessere della società”.

L’Approccio Multidisciplinare: i cinque temi della Settimana

I convegni “Attività motoria – Sport e adolescenza” e “La chinesiologia come contromisura dell’invecchiamento: un approccio integrato” hanno trattato due fasi estremamente importanti dell’esistenza umana, esplorando il delicato passaggio della crescita adolescenziale e l’efficacia delle strategie integrate di benessere per contrastare l'invecchiamento.

L’incontro “Cuore e sport”, moderato da Osvaldo Bevilacqua, ha visto protagonisti medici cardiologi, tra cui il professor Ivo Pulcini, direttore sanitario della S.S. Lazio, e professionisti del settore, coinvolgendo anche la scuola di specializzazione in medicina dello sport e dell’esercizio fisico del Policlinico universitario di Tor Vergata. L’approfondimento scientifico ha analizzato l’ineludibile rapporto tra medicina e attività sportiva, fondamentale per tutelare la salute degli atleti e migliorare l’efficacia sociale delle attività motorie e sportive. Il dibattito si è arricchito di un momento di grande partecipazione emotiva grazie all'interpretazione dell'Ave Maria da parte del soprano Chiara Taigi, dedicata alla memoria di Giorgio Castelli, giovane calciatore romano scomparso nel 2006 a causa di un arresto cardiaco sul campo di gioco.

Il convegno “Attività motorie e sportive nel rispetto della sicurezza stradale e personale” ha trattato i temi della sicurezza, dalla strada agli ambienti sportivi con un approfondimento dedicato alla difesa personale. Nell’incontro “Autismo e sport: strategie e sinergie per l’inclusione” è stata evidenziata l’importanza dello sport e delle attività motorie come strumenti di grande efficacia per l’inclusione sociale.

Il ciclo di convegni della Settimana della Cultura Sportiva organizzata dai Corsi di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicine e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha mostrato chiaramente l’evoluzione della figura del laureato in Scienze Motorie, formato per avere competenze interdisciplinari, che gli consentano di operare da protagonista nell’ambito di gruppi di lavoro composti da esperti altamente specializzati.