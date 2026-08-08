Ivan Zazzaroni protagonista a "L'Estate del Principe": presenterà il libro "Per vincere domani"

Prosegue con un ospite d'eccezione il ciclo di incontri de "L'Estate del Principe" , la rassegna culturale ospitata dal Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Lunedì 10 agosto, alle ore 21, sarà protagonista Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport - Stadio e tra i giornalisti sportivi più autorevoli e conosciuti del panorama nazionale, oltre che apprezzato volto televisivo.Nel corso della serata Zazzaroni presenterà il suo ultimo libro, Per vincere domani, offrendo al pubblico l'occasione per approfondire i temi affrontati nel volume e confrontarsi con uno dei più importanti protagonisti del giornalismo sportivo italiano.

L'incontro sarà anche un momento di riflessione sull'evoluzione dell'informazione sportiva, sul calcio contemporaneo e sul ruolo del giornalismo in un panorama mediatico in continua trasformazione. Grazie alla sua lunga esperienza tra carta stampata, televisione e grandi eventi internazionali, Zazzaroni proporrà un'analisi ricca di spunti, aneddoti e riflessioni sul presente e sul futuro dello sport. L'appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è in programma lunedì 10 agosto alle ore 21 nella suggestiva cornice del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, confermando "L'Estate del Principe" come uno degli eventi culturali più attesi dell'estate versiliese.