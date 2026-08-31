Ficus al massimo, la creatività italiana torna davanti al Circo Massimo
Nel cuore della Roma antica, davanti al Circo Massimo, un museo si trasforma per due giorni in una vetrina della creatività italiana contemporanea. Il 5 e 6 settembre, dalle 10.30 alle 20.00, Ficus al Massimo inaugura la nuova stagione nelle sale del Garum – Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87, con un’edizione profondamente rinnovata e una selezione di nuovi brand provenienti da tutta Italia.
Moda indipendente, recyclup, alta moda e capi sartoriali realizzati anche su misura, accessori, vintage, piante stabilizzate, bonsai, gioielli, illustrazioni, ceramica, home decor e design comporranno un percorso espositivo distribuito nelle incantevoli sale del museo, trasformandole per due giorni in uno spazio dedicato alla nuova creatività italiana.
Al centro del progetto resta la selezione: non una semplice successione di espositori, ma una ricerca di progetti con un’identità riconoscibile, produzioni indipendenti e lavorazioni capaci di raccontare il valore del fatto a mano, del pezzo unico e delle piccole produzioni.
Particolare attenzione sarà riservata alla moda, con una presenza sempre più importante di designer e progetti sartoriali che propongono collezioni in edizione limitata e capi realizzati o personalizzati su misura.
Accanto alla moda, il pubblico potrà scoprire ceramisti, illustratori, designer, artigiani e creativi, incontrando direttamente chi immagina, progetta e realizza ciò che espone.
Tra i brand
ONCA è un brand di abbigliamento ispirato alle culture precolombiane che traduce richiami primitivi in un’estetica essenziale e minimalista. Ogni capo nasce da una ricerca che unisce identità, design e rispetto per l’ambiente, attraverso l’utilizzo esclusivo di materiali sostenibili.
Lady Jurassika trasforma l’estinzione in evoluzione stilistica. Attraverso l’acrilico, i giganti della preistoria evadono dai libri scolastici per diventare icone pop dal carisma magnetico. Tra rigore scientifico e pura creatività, la sua arte è un invito a risvegliare lo stupore: perché i dinosauri non sono mai stati così contemporanei.
Ispirato, invece, alla natura e alla mitologia romana, il progetto sartoriale Minerva propone un modo più autentico, personale e consapevole di vivere la moda.
Ogni capo nasce in piccole produzioni e può essere personalizzato o realizzato su misura, per adattarsi alla persona che lo indossa.
Il Museo
A rendere Ficus al Massimo un appuntamento fuori dall’ordinario è anche il luogo che lo ospita: le sale del Garum – Museo della Cucina, affacciate sull’area archeologica del Circo Massimo, diventano parte integrante dell’esperienza, facendo incontrare patrimonio storico e creatività contemporanea.
Durante il market sarà possibile visitare gratuitamente anche la straordinaria collezione del Museo, tra libri rari, antiche ricette a stampa, utensili, arredi e oggetti legati alla storia della cucina, dagli stampi barocchi per il gelato del Seicento fino al design del Novecento.
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