ROMA – Un pomeriggio dedicato al talento, alla cultura e alla valorizzazione dell'universo femminile. A Roma, il 23 novembre, dalle 15.30 alla Sala del Pomarancio del Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32) si svolgerà la dodicesima edizione di "Storie di Donne – Eccellenze Italiane". Il tema di quest'anno è "Donne ed Attualità". L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale Occhio dell'Arte APS e da ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), con la supervisione artistica e giornalistica di Lisa Bernardini. Il presidente ACSI, Antonino Viti afferma: "Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della dodicesima edizione di un premio che non è solo una celebrazione, ma un momento di vera riflessione sul ruolo cardine della donna nella società contemporanea".

In una società in continua evoluzione, il progetto "Storie di Donne – Eccellenze Italiane" si propone come uno spazio dedicato alla visibilità e al riconoscimento del talento femminile. Un progetto che pone al centro esperienze di vita e professionali differenti, accomunate dalla capacità di trasformare passione, preparazione e determinazione in occasioni di crescita e cambiamento per l'intera collettività. Storie di coraggio, intuizioni, sacrifici e capacità di affrontare le difficoltà, storie di donne che lasciano un segno concreto nella realtà contemporanea. Fin dalla sua nascita il premio ha perseguito la precisa missione di individuare, raccontare e portare all'attenzione dei media e del pubblico figure femminili che, attraverso la propria attività o personalità, contribuiscono alla crescita culturale, sociale, scientifica e professionale del Paese.

L'edizione 2026 sarà dedicata alla giornalista Christiana Ruggeri, caporedattrice della redazione Scienze e Multimedia del TG2, recentemente scomparsa, vincitrice dell'11ª edizione. La 12ª edizione è dedicata al ruolo e al valore dell'informazione nei suoi molteplici ambiti di applicazione. Un tema che invita a riflettere sulla capacità della comunicazione di orientare il dibattito pubblico, diffondere conoscenza, alimentare consapevolezza e contribuire alla costruzione di una società più informata e inclusiva.

Le donne premiate di questa edizione saranno Marina Conte, Civita Russo, Giovanna Arcangeli, Carola Carulli, Antonella Pallante, Norma Gimondi e la nostra Valeria Ancione che sulle pagine del Corriere dello Sport, del sito stesso e del Guerin Sportivo, si occupa di donne, in particolare di calciatrici che hanno cambiato il calcio femminile in Italia.