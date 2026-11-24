La XII edizione di “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” ha celebrato a Roma sette protagoniste dell’universo femminile provenienti dai mondi dell’informazione, della giustizia, della cultura, dello sport e dell’impegno sociale. La XII edizione del premio, svoltasi ieri, 23 novembre, al Centro Studi Americani di Roma, ha avuto come tema “Donne e Attualità”. Sono intervenuti il prefetto Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, la senatrice Stefania Craxi, Antonino Viti presidente dell'ACSI che promuove con l’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS l'evento ideato e diretto artisticamente dalla giornalista Lisa Bernardini. Il cuore dell’edizione 2026 è stato rappresentato da sette protagoniste, interpreti di storie di determinazione, responsabilità, impegno e coraggio. Toccante l'intervento di Marina Conte, premiata per aver saputo trasformare l'immenso dolore in una battaglia instancabile di verità e giustizia. Marina infatti è la madre di Marco Vannini, ucciso da Antonio Cintoli, un caso che ha colpito e coinvolta tutta l'Italia.

A ricevere il premio anche Norma Gimondi (in foto), avvocata di Bergamo, dirigente sportiva e figlia del leggendario campione di ciclismo Felice. Considera il ciclismo non solo come competizione, ma un pilastro della cultura popolare e della convivenza civile. Ha dedicato il premio alla madre, "la donna più importate della mia vita. Se sono quella che sono lo devo a lei. Io in realtà volevo correre in bicicletta, ma lei ha detto no. Così ho fatto degli studi che comunque mi hanno fatto occupare di sport. È stato giusto così". Dopo la scomparsa del padre Felice nel 2019, Norma è diventata la principale custode della sua memoria e dei valori umani legati a quel ciclismo. È fondatrice e promotrice del Gimondi Camp, iniziativa ludico-educativa per bambini dai 5 ai 12 anni (per disabili e non) e finalizzata al loro avvicinamento allo sport ed in particolare alla bicicletta. Spesso pedala in prima persona in eventi cicloturistici e storici. "Ci occupiamo prevalentamente di bambini down: la loro gioia quando salgono in bicicletta e quella dei genitori quando li vedono pedalare non ha prezzo. Avvicinarsi al mondo della disabilità, stare a contatto con queste persone ti fa capire che i disabili siamo noi".

Tra le altre premiate l'avvocata Civita Di Russo, vicecapo di Gabinetto, per la sua lunga esperienza nell’avvocatura penale, nella lotta alla criminalità organizzata; Giovanna Arcangeli, neopromossa capitano dell’Esercito Italiano; le giornaliste Rai Carola Carulli, Antonella Pallante; la nostra Valeria Ancione, impegnata da sempre nella lotta alla discriminazione di genere, autrice di quattro romanzi con protagoniste donne, solo il quinto, uscito da poco, "L'amore brucia" (Vallecchi), ha un protagonista maschile. "Sì, ma con una grande sensibilità femminile", ha precisato Ancione. Il riconoscimento alla giornalista del Corriere dello Sport è stato non solo per il suo impegno con le donne del calcio, ma anche per l'antologia di racconti “Effetti collaterali di bellezza” (edito da Il Narratore audiolibri in tre formati, a stampa, ebook e audiolibro), nata dal laboratorio di scrittura creativa-riparativa, ideato e condotto come volontaria dell'associazione L’Arcobaleno della Speranza ODV che si occupa di malati onocoematologici. Il ricavato delle vendite del libro in qualsiasi formato è devoluto in beneficenza all'associazione (acquistabile direttamente dal sito https://www.ilnarratore.com/it/).

Il premio presto farà le valigie e da Roma volerà negli Stati Uniti, per una tappa inedita: il 4 marzo 2027 infatti la manifestazione sarà a Miami, in Florida, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura e con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Miami. Un passaggio significativo per un’iniziativa che, dopo dodici edizioni, amplia i propri orizzonti e porta oltreoceano il racconto delle eccellenze femminili italiane. Alla tappa estera collaborerà la testata Italia Report USA, diretta da Enza Michienzi.