La classifica dei redditi in Italia: chi guadagna di più dopo gli sportivi?

ROMA - Sono gli sportivi professionisti a guadagnare di più in Italia tra i lavoratori iscritti all'Inps . Questa la 'fotografia' scattata dal report del Centro studi e ricerche di 'Itinerari Previdenziali', che ha esaminato i redditi lordi medi dichiarati nel 2024 (relativi quindi al 2023) dagli appartenenti a queste categorie.

Redditi dei lavoratori in Italia: gli sportivi in cima alla classifica

I maggiori redditi (una media di 270.070 euro lordi all'anno) sono infatti dichiarati proprio dai 164.760 sportivi professionisti di varie discipline iscritti all'Inps. Al secondo posto i sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari (90.000 circa) con 87.010 euro annui, davanti ai 14.500 giornalisti dipendenti iscritti alla ex Inpgi (passata nel luglio 2022 in Inps) il cui redditomedio è di 68.280 euro all'anno. Al quarto posto i lavoratori del settore volo (11.540 tra piloti e personale di bordo di Ita e altre compagnie minori) con 39.790 euro. A seguire i 3,353 milioni di statali (dipendenti di Stato ed enti locali) con redditi medi tra i 34mila e i 37mila euro all'anno. Di 33.290 euro annui è invece il reddito medio nel settore dei trasporti, mentre in fondo alla graduatoria ci sono coltivatori diretti, coloni e mezzadri (12.110 euro).