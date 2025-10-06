Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La classifica dei redditi in Italia: chi guadagna di più dopo gli sportivi?

Tra i lavoratori iscritti all'Inps sono stati i professionisti dello sport a dichiarare un reddito medio maggiore nel 2024: la classifica
2 min

ROMA - Sono gli sportivi professionisti a guadagnare di più in Italia tra i lavoratori iscritti all'Inps. Questa la 'fotografia' scattata dal report del Centro studi e ricerche di 'Itinerari Previdenziali', che ha esaminato i redditi lordi medi dichiarati nel 2024 (relativi quindi al 2023) dagli appartenenti a queste categorie.

Redditi dei lavoratori in Italia: gli sportivi in cima alla classifica

I maggiori redditi (una media di 270.070 euro lordi all'anno) sono infatti dichiarati proprio dai 164.760 sportivi professionisti di varie discipline iscritti all'Inps. Al secondo posto i sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari (90.000 circa) con 87.010 euro annui, davanti ai 14.500 giornalisti dipendenti iscritti alla ex Inpgi (passata nel luglio 2022 in Inps) il cui redditomedio è di 68.280 euro all'anno. Al quarto posto i lavoratori del settore volo (11.540 tra piloti e personale di bordo di Ita e altre compagnie minori) con 39.790 euro. A seguire i 3,353 milioni di statali (dipendenti di Stato ed enti locali) con redditi medi tra i 34mila e i 37mila euro all'anno. Di 33.290 euro annui è invece il reddito medio nel settore dei trasporti, mentre in fondo alla graduatoria ci sono coltivatori diretti, coloni e mezzadri (12.110 euro).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Economia

Da non perdere

Champions, montepremi recordQuanto ha guadagnato Sinner a Pechino