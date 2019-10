Rogo distrugge il castello di Shuri in Giappone

OKINAWA (GIAPPONE) - È andato completamente distrutto in un incendio l'edificio principale del castello di Okinawa, Patrimonio dell'umanità Unesco. Le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì e poco hanno potuto fare le oltre 10 autobotti dei Vigili del Fuoco. La Polizia ha comunicato che non si conoscono al momento le cause del rogo e si esclude la presenza di feriti. Ryo Kochi, portavoce della Polizia della prefettura di Okinawa, ha detto che al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma ha aggiunto che in questi giorni nel castello era in corso una manifestazione per celebrare la storia del regno delle Ryukyu, e che alcuni lavori di preparazione erano andati avanti fino all’1 di notte. Kochi non ha detto in che modo questi lavori siano collegabili all’incendio.

L'incendio

L’incendio è iniziato verso le 2.40 di giovedì mattina ora locale (le 18.40 di mercoledì in Italia) e ha distrutto sei degli edifici di cui è composto il castello, compresa la struttura principale. I media giapponesi scrivono che l’incendio sarebbe iniziato proprio nella struttura principale e poi si sarebbe propagato verso altre due sale. Nessuna persona è stata ferita, ma i residenti delle zone circostanti il castello sono stati evacuati mentre i Vigili del Fuoco erano al lavoro per spegnere le fiamme. L’incendio è stato spento solo verso le 13, ora locale (le 5 di mattina in Italia).

[[smiling:102361]]

Il castello distrutto più volte

Il castello è stato distrutto per tre volte durante il regno delle Ryukyu a causa di incendi, (nel 1453, nel 1660 e nel 1709). Inoltre venne seriamente danneggiato durante i bombardamenti statunitensi, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poi il complesso fu parzialmente restaurato e aperto al pubblico all'interno di un parco nazionale nel 1992. Nel dicembre del 2000 il sito è diventato l'undicesimo Patrimonio dell'umanità in Giappone.

Le reazioni

“È un sito Patrimonio mondiale che rappresenta Okinawa. Ma più di tutto, io sono molto preoccupata per il fatto che molti cittadini di Naha vivono nelle aree circostanti e ho ricevuto notizie che le fiamme potrebbero costituire un rischio per quelle persone”, ha detto la sindaca di Naha Mikiko Shiroma commentando l'incidente. Il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha assicurato che Tokyo farà tutto il possibile per ricostruire la struttura.

Il ruolo del castello Shuri

Il castello Shuri ha avuto una grande importanza nella storia delle isole Ry?ky? e del Giappone. Il sito è stato il simbolo del regno Ry?ky? che ha dominato e sulle isole Ry?ky? per cinquecento anni, prima che venissero annesse al Giappone. In questi secoli una cultura e una florida economia basata sugli scambi tra il sud-est asiatico, la Cina, la Corea e il Giappone, erano fiorite nel regno. Il Castello di Shuri ha avuto un ruolo così significativo che l'Unesco l'ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità con tale motivazione: "Cinquecento anni di storia di Ryukyuan (XII-XVII secolo) sono rappresentati da questo gruppo di siti e monumenti. Le rovine dei castelli, su imponenti siti elevati, sono la prova della struttura sociale per gran parte di quel periodo, mentre i siti sacri forniscono una muta testimonianza della rara sopravvivenza di un'antica forma di religione nell'età moderna. I vasti contatti economici e culturali delle isole Ryukyu in quel periodo hanno dato origine a una cultura unica".