Coronavirus: Cina, 116 milioni di mascherine al giorno

PECHINO (CINA) - La produzione giornaliera di mascherine per il viso in Cina ha raggiunto le 116 milioni di unità a partire da sabato, 29 febbraio, 12 volte la cifra segnalata il 1° febbraio, visto che la produzione è aumentata in modo esponenziale. Lo rivelano oggi i dati ufficiali. Alla fine di febbraio, la capacità di produzione giornaliera di mascherine in Cina è più che quintuplicata dal 1° febbraio fino a 110 milioni di unità che sono disponibili in calibri diversi per il settore medico e non medico. Lo comunica la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Il costante aumento sia della capacità che della produzione ha ulteriormente ridotto il deficit di fornitura. Secondo la commissione, a partire da sabato, 29 febbraio, la produzione giornaliera di maschere mediche N95 ha raggiunto 1,66 milioni di unità per garantire che il personale medico in prima linea nella battaglia contro il nuovo coronavirus sia adeguatamente equipaggiato. La Cina produceva circa la metà delle maschere del mondo con una produzione giornaliera di 20 milioni di unità prima dell'epidemia. Il Paese ha dovuto sostenere un grande aumento della produzione per garantire l'approvvigionamento, data la crescita esponenziale della domanda.

Le misure

Le misure sono state introdotte per agevolare i produttori di mascherine e sostenere l'aggiornamento tecnologico del settore, mentre alcune aziende hanno riconvertito la loro produzione per realizzare i tanto necessari accessori di protezione per sostenere la lotta nazionale contro il coronavirus. Nella provincia del Guangdong, in Cina meridionale, la Guangzhou Xingshi Equipments Co., Ltd, produttore di pannolini e assorbenti igienici, ha convertito una delle sue linee completamente automatizzate per la produzione di mascherine . Secondo le autorità locali, con una capacità di assemblaggio di 1.000 maschere mediche al minuto, ovvero 1,4 milioni al giorno ininterrottamente, la linea ultraveloce è considerata tra le più rapide al mondo.