Ucraina, la Miss attacca Putin: "Uccideremo gli invasori"

Ha lasciato la corona di Miss per impugnare le armi e lanciare al mondo il suo messaggio: "Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà”. Anastasia Lenna, ex Miss Gran Ukraine, ha imbracciato un fucile ed ha deciso di combattere l'esercito russo. E' lei stessa a rivelarlo attraverso il suo profilo Instagram, che tiene costantemente aggiornato con le immagini dei suoi spostamenti sul territorio ucraino.