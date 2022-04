Mariupol, acciaieria Azovstal: la Russia, "Sarete eliminati tutti"

ROMA - "Se continuano a opporre resistenza, saranno tutti eliminati". E' il messaggio del Ministero della Difesa russo alla resistenza ucraina asserragliata nell'acciaieria Azovstal di Mariupol , dopo lo scadere dell'ultimatum per la resa. Lo riporta l'agenzia russa Interfax, citando il portavoce del ministero Igor Konashenkov. "Al gruppo di forze ucraine, accerchiato e bloccato nell'acciaieria, è stato offerto di deporre volontariamente le armi e di arrendersi per salvare le loro vite" ma Kiev ha proibito al reggimento Azov di negoziare la resa, ha aggiunto Konashenkov secondo l'Interfax, citando alcune conversazioni radio intercettate.

Konashenkov ha detto che insieme alle truppe ucraine ci sono circa 400 mercenari stranieri accerchiati ad Azovstal, la maggior parte provenienti da Paesi europei e dal Canada, i quali comunicano in sei lingue, secondo le intercettazioni. L'affermazione di Konashenkov non può essere verificata in modo indipendente, rimarca AP.