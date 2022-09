Stati Uniti, Biden senza dubbi: "Difenderemo Taiwan"

WASHINGTON (Stati Uniti) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha ribadito con fermezza la volontà di difendere Taiwan da una possibile invasione da parte della Cina. Durante l'intervista alla Cbs News nel programma "690 Minutes" al presidente è stato chiesto se le forze armate degli Stati Uniti difenderebbero Taiwan in caso di invasione cinese, e Biden ha risposto "Sì". CBS News ha riferito che, dopo l'intervista, la Casa Bianca ha chiarito che la politica degli Stati Uniti non è cambiata. Washington non dice se invierà forze per difendere l'isola. Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso gratitudine per la posizione del presidente statunitense con un comunicato ufficiale: "Taiwan esprime la sua sincera gratitudine al presidente Joe Biden per aver riaffermato il solido impegno di sicurezza del governo degli Stati Uniti nei confronti di Taipei in caso di aggressione da parte della Cina".