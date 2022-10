Elon Musk rivoluziona Twitter: vuoi la spunta blu? Devi pagare di più. E partono i licenziamenti

Cambio di abbonamento per la verifica della spunta blu su Twitter

Il diktat è chiaro: cambiare l’abbonamento facoltativo di 5 dollari al mese per sbloccare le funzionalità aggiuntive in uno più costoso. Secondo l’informatissimo sito The Verge, infatti, Twitter starebbe valutando di chiedere agli utenti 20 dollari al mese per il nuovo abbonamento Twitter Blue. Una scelta obbligatoria da prendere entro 90 giorni per non perdere la spunta blu sul proprio profilo. Ieri ai dipendenti di Twitter che lavorano al progetto è stato ordinato di rispettare la scadenza del 7 novembre per lanciare la funzione o verranno licenziati in tronco.

Il diktat di Musk, tagli al personale

Sempre a proposito di licenziamenti, lo stesso Musk è stato chiaro: insieme agli ingegneri della Tesla che ha portato su Twitter come consulenti, ha pianificato un piano di tagli al personale partendo dai quadri e dagli stessi ingegneri che di recente non hanno contribuito a modificare il codice di Twitter secondo le sue indicazioni arrivate qualche settimana fa. L’obiettivo principale di Musk è quello di aumentare gli abbonamenti nel minor tempo possibile.