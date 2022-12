"Ritrovato il mostro di Loch Ness?". La foto divide i social: verità o fake?

'Baby Nessie'. Così è stata presto soprannominata la carcassa di una misteriosa creatura ritrovata su una spiaggia del Regno Unito, subito associata dunque al mitologico mostro del lago scozzese di Loch Ness e immortalata in una foto poi postata su Reddit (un social news aggregator): "L'ho trovato sulla spiaggia l'altro giorno, qualcuno sa cos'è?" ha scritto la persona che ha fatto l'incredibile scoperta .

Le ipotesi degli 'esperti'

Una domanda al quale in tantissimi hanno provato a rispondere, cercando di fare chiarezza sull'origine di questa creatura, grigia con macchie bianche e dalla testa piatta e arrotondata, con quattro pinne di varie dimensioni e una lunga coda. C'è chi lo paragona al "demone della paralisi del sonno" e chi azzarda sia un "liopleurodon", un rettile marino carnivoro che si estinse nel tardo Giurassico, mentre alcuni pescatori spiegano che possa trattarsi di una specie di razza con le ali mangiate da un predatore. Tutte spiegazioni comunque che non sono in grado di togliere il dubbio: verità o fake?