Zelenski predice come morirà Putin: "Quando? Non lo so..."

Le certezze di Zelenski

Tuttavia, le notizie sulla guerra non smettono di apparire. Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelenski, ha assicurato in un documentario sul primo anniversario del conflitto che Vladimir Putin finirà per essere assassinato dalla sua cerchia ristretta. ”Ci sarà sicuramente un momento in cui la fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno dello Stato - spiega il presidente ucraino al Mirror - i carnivori mangeranno il carnivoro. È molto importante e avranno bisogno di una ragione per giustificarlo, ma troveranno un motivo per uccidere l'assassino. Quando? Non lo so”.