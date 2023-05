In Brasile spunta la copia della Fontana di Trevi: turisti in fila per un selfie

ROMA - In attesa di trovare i sosia di Totò e Peppino e un turista americano a cui venderla, in Brasile si godono la loro Fontana di Trevi . Già perché a Serra Negra, piccolo centro a 150 chilometri da San Paolo, hanno costruito una copia in silicone e gesso di quello che è uno dei monumenti simbolo di Roma.

Turisti in fila per la copia della Fontana di Trevi

"Un omaggio alla cultura italiana, anche in virtù dei forti legami dovuti alla corposa immigrazione avvenuta principalmente nel XX secolo" ha spiegato Tarcio Cacossi, responsabile alla comunicazione della cittadina paulista, in alcune dichiarazioni riportate da 'Dagospia'. "La fontana aumenterà il flusso turistico, generando di conseguenza reddito e posti di lavoro" ha comunque aggiunto Cacossi, rivelando le finalità anche economiche dell'iniziativa con i visitatori che hanno cominciato a mettersi in fila negli ultimi giorni per un selfie ricordo. Perché il valore della bellezza, come hanno capito anche in Brasile, viene riconosciuto in ogni angolo del mondo.