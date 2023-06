"Crisi in Russia, Wagner pronta a marciare su Roma". Gaffe in diretta tv

ROMA - Apprensione in tutto il mondo per quanto sta accadendo in Russia, che sembra ormai sull'orlo della guerra civile dopo che la milizia Wagner ha sfidato Putin e i vertici militari iniziando ad avvicinarsi a Mosca. L'evolversi della situazione è seguito dai media di tutto il mondo e così anche in Italia, dove la 'gaffe' in cui è incappata una giornalista (la brava Ketty Riga di Sky Tg24) è diventata presto virale sul web.