Kate Middleton operata, da Londra: "Se rivelasse i dettagli sarebbe clamoroso"

Dal giorno del suo ricovero e dell'intervento chirurgico, Kate Middleton non ha regalato aggiornamenti sul suo stato di salute. Anche Kensington Palace , al di là di un breve comunicato all'indomani dell'operazione, non ha mai fornito alcun dettaglio. Nel Regno Unito si discute sulle condizioni di salute della principessa del Galles, e l'opinione pubblica si è divisa.

Kate Middleton: "Se rivelasse cosa ha, farebbe scalpore"

La giornalista Emily Nash, in un podcast molto seguito, ha dichiarato che: "Se Kate sceglierà di condividere la sua diagnosi in futuro, diventerà stratosferica. Il suo potenziale di sensibilizzazione è probabilmente senza precedenti. Quindi, sono sicura che sarà qualcosa che ha in mente. È un'influencer in molti modi, ispira davvero le persone, sia che si tratti di andare a comprare l'abito che ha indossato, sia che si tratti di cambiare la politica del governo".