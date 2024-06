Spagna, tutti impazziti per la commozione in diretta tv del Re Felipe

MADRID - In Spagna via alla celebrazioni per i 10 anni di regno di re Felipe VI e Letizia. I reali, con le figlie, la principessa delle Asturie Leonor, erede al trono, e l'infanta Sofia, sono giunti in mattinata al Palazzo Reale a bordo di due Rolls Royce. Il discorso, poi il pranzo con tanti invitati. E proprio in quel momento ecco la sorpresa. Nella sala da pranzo, con tutti gli ospiti al proprio posto, la Principessa delle Asturie ha tirato fuori il cellulare dalla borsa e insieme alla sorella hanno tenuto un discorso.

Re Felipe emozionato e il discorso delle figlie

"Mamma, papà, vostre maestà", ha iniziato la Principessa delle Asturie. "Scusate l'intrusione, ma anche oggi abbiamo qualcosa da dire", ha continuato l'Infanta Sofía. "Grazie per esservi uniti a noi per ricordare che in questi dieci anni abbiamo imparato dai nostri genitori cosa significa l'impegno che noi quattro abbiamo con tutti gli spagnoli. Ora vorrei che vi uniste tutti a un brindisi per nostra madre e nostro padre. Per i nostri Re, perché fin dalla nascita ci hanno insegnato il valore di questa istituzione, della Corona, la sua utilità per la nostra società e il suo scopo di servire tutti." Re Felipe ha applaudito commosso: non si aspettava la sorpresa delle figlie. Ha ringraziato e aperto il pranzo di gala in onore di una famiglia reale molto unita.