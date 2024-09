Kate Middleton riappare in pubblico con William: è la prima volta dopo le cure

ROMA - Una notizia accolta con grande gioia in Inghilterra, dove Kate Middleton è apparsa in pubblico per la prima volta da quando ha annunciato di aver completato la chemioterapia .

Kate appare in pubblica: la prima volta

La 42enne moglie futura regina consorte britannica infatti, stando a quanto riferito dal 'Daily Mail', ha partecipato infatti nella mattina di oggi (22 settembre) alla funzione domenicale nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral, in Scozia, insieme con il principe William suo marito, re Carlo e l'attuale regina consorte Camilla. Kate è stata immortalata in auto accanto a William, che era al posto di guida. All'inizio della settimana la principessa di Galles era tornata al lavoro, presiedendo un incontro nell'ambito della sua iniziativa per la prima infanzia. Lo scorso 9 settembre, in un video, aveva annunciato il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota nel marzo scorso.