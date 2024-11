Paura per la Regina Camilla, è malata: annullati tutti gli impegni. Cosa è successo

A causa di un'infezione toracica, la regina Camilla non parteciperà "con suo grande rammarico" agli impegni pubblici previsti questa settimana. In particolar modo alla cerimonia del Field of Remembrance all'Abbazia di Westminster, (il giardino dove sono ricordati i militari del Regno Unito caduti in guerra) e ad un ricevimento a Buckingham Palace per gli atleti olimpici e paralimpici.