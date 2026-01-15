Momenti di tensione sul volo Turkish Airlines TK1853, diretto da Istanbul a Barcellona. Poco prima dell'atterraggio è stata infatti riscontrata una minaccia "bomba a bordo", che ha fatto scattare tutte le procedure di sicurezza. Una situazione di emergenza fortunatamente rivelatasi infondata e che ha una spiegazione incredibile.

"Bomb" sull'hotspot Wi-Fi, scatta l'allarme

Secondo quanto riferito dal Direttore delle Comunicazioni di THY, Yahya Ustun, l'allarme a bordo è scattato quando a pochi attimi dall'atterraggio, sull'hotspot Wi-Fi di bordo, un passeggero si è identificato come "Bomb". In tempi di grande angoscia a livello internazionale, la situazione è stata immediatamente valutata come un potenziale rischio per la sicurezza e sono stati prontamente implementati i protocolli standard. L'aereo è atterrato in sicurezza a Barcellona, dopodiché le autorità locali hanno effettuato i necessari controlli di sicurezza. Il processo è stato condotto in conformità con le normative internazionali sulla sicurezza aerea. L'incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità spagnole.