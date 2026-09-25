Visit Lazio, che successo con l'area engagement alla Stazione Termini!

Un punto strategico per intercettare il grande flusso di viaggiatori e trasformare la stazione di Roma Termini nel principale biglietto da visita delle meraviglie locali. La promozione di un nuovo brand, dai feedback subito ultra positivi. L’occasione per i Comuni di mostrare le bellezze del Lazio. È iniziata con numeri e riscontri importanti l’avventura dello spazio espositivo della Regione Lazio allestita nello scalo ferroviario della Capitale, un hub innovativo aperto al pubblico tutti i giorni - dalle ore 09:30 alle ore 19:00 , con ingresso libero - per promuovere le bellezze del territorio regionale attraverso il nuovo brand d’impatto “Visit Lazio”. Iniziativa voluta e ideata dall’assessore al Turismo, Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

Un hub moderno di promozione culturale: quando e dove trovarlo

Lo spazio espositivo della Regione, inserito nell’Area Engagement Visit Lazio inaugurata lo scorso 3 giugno e che rimarrà attivo e operativo all’interno della Stazione Termini, lato Via Giolitti fino al prossimo 3 novembre, sta registrando un grande successo di pubblico. L’area è stata arricchita con iniziative specifiche rivolte ai Comuni laziali, alle Pro Loco e agli Enti Parco regionali per promuovere i territori con spettacoli ed esibizioni folkloristiche, materiali promozionali, iniziative dedicate alle eccellenze locali. La visione dell’Info Point della Regione si sta rivelando una scelta strategica vincente per tutta una serie di motivi: intercettare un pubblico ampio, eterogeneo e dal respiro fortemente internazionale, mostrare a tutti il volto fresco, moderno ed esperienziale di Roma e delle province, un’opportunità per i Comuni laziali che la stanno cogliendo al volo.

Non solo Roma, i segreti della regione racchiusi nello slogan: "C'è tutto un Lazio intorno"

La partenza lanciata dell’iniziativa capitolina a sfondo regionale sta rispecchiando alla lettera il claim del nuovo brand: “C’è tutto un Lazio intorno”. Collocata in una posizione di altissimo passaggio pedonale, l’Area Engagement non si sta limitando a svolgere la funzione di semplice desk informativo con il suo corner regionale, ma si configura come una vera e propria esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie all’impiego di materiale interattivo e innovativo, con personale qualificato multilingue, lo spazio attira quotidianamente un flusso ininterrotto di visitatori italiani e stranieri. L’obiettivo primario del nuovo brand “Visit Lazio” è superare il concetto di turismo stanziale legato alla sola Capitale, guidando il viaggiatore verso la riscoperta di un entroterra regionale straordinariamente ricco. Chi transita da Roma può ammirare sì la Città Eterna, quella che il mondo intero ci invidia, ma anche allargare i propri orizzonti: fuori dal Grande Raccordo Anulare si estende un mosaico impreziosito da parchi naturali, borghi medievali, siti UNESCO, riserve marine e tradizioni enogastronomiche uniche al mondo. La stazione Termini - crocevia neutrale in cui si incrociano ogni giorno storie, culture e percorsi differenti – e il suo corner sono stati in sé e per sé una scelta azzeccata: il luogo ideale per connettere la domanda turistica globale con le identità locali. Una vetrina molto più grande di quello che si possa pensare, dal momento che solo la Stazione Termini è attraversata ogni giorno da quasi 600mila visitatori, mentre ammontano a 2,2 milioni le visite medie giornaliere dell’intero network. Nel corso del 2025, tanto per intenderci, i visitatori totali sono stati 810 milioni.

Degustazioni, itinerari e intrattenimento. Quanti eventi per i Comuni laziali

Se l’Area Engagement nasce per raccontare e promuovere le eccellenze del Lazio nella loro vastità, tutto ruota intorno ai Comuni laziali. La Regione, in tal senso, ha aperto ufficialmente le porte dell’hub alle amministrazioni locali e ai consorzi di promozione, offrendo loro l’opportunità gratuita e senza precedenti di organizzare e curare piccoli eventi promozionali, degustazioni guidate di prodotti DOP e IGP, presentazioni di itinerari storico-culturali e momenti di intrattenimento direttamente all’interno dello spazio. Un mix dove s’intrecciano e s’intersecano il passato della storicità laziale, un presente da vivere e un futuro ancora più innovativo, attraverso la fidelizzazione del pubblico digital e ampliando la platea di follower. L’infopoint è visitabile gratuitamente fino al 3 novembre. Una formula a 360 gradi che sta rappresentando un’occasione d’oro per tutti: per i romani, per gli stranieri, ma soprattutto per i Comuni laziali che, finiti sotto la luce dei riflettori per le proprie realtà incantevoli, finalmente possono metterle in vetrina per il viaggiatore contemporaneo, sempre più orientato verso esperienze autentiche, sostenibili, legate al turismo lento e al benessere a contatto con la natura.

Una scoperta attiva, quando accoglienza fa rima con competenza

"L'idea da cui siamo partiti è quello spazio è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00 Nello stand viene impiegato anche materiale interattivo la di off rire una vetrina di prestigio a tutto quel Lazio che c’è da scoprire, un Lazio autentico fatto di borghi, piccoli centri che portano avanti tradizioni antiche, eccellenze enogastronomiche e natura incontaminata". Le parole dell’assessore Palazzo hanno trovato concretezza; dalle parole ai fatti il passo può essere davvero breve: l’infopoint, con le sue molteplici iniziative, desk informativi e dettagliati e un’accoglienza che fa rima con competenza, ha fatto registrare uno straordinario interesse di pubblico, trasformando la sosta in stazione in un momento di scoperta attiva. Molti turisti stranieri e non, in attesa della coincidenza ferroviaria, pendolari abituali e viaggiatori in transito, si sono fermati incuriositi all’Area Engagement per interagire con i rappresentanti locali, ritirare brochure tematiche, scaricare guide digitali tramite QR code o anche solo per richiedere consigli pratici per programmare gite fuori porta. I visitatori non hanno ricevuto soltanto informazioni astratte, ma hanno potuto “assaggiare” ed esplorare in anteprima la vera essenza dell’ospitalità laziale, confermando la bontà di un progetto capace di azzerare le distanze tra centro e periferia. Feedback immediato e profilazione del target. Già, chi ben comincia…