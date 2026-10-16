La Regione Lazio a Rimini: "Uniti siamo più forti"

Lo stand a Rimini

Lo spazio espositivo, condiviso con Roma Capitale, si estende su 672 metri quadrati e accoglie circa 100 imprese turistiche e 13 Destination Management Organization del territorio: una vetrina che mette in rete competenze, proposte e identità locali, rafforzando la capacità del Lazio di proporsi sui mercati nazionali e internazionali. Il TTG, del resto, è l’appuntamento di riferimento in Italia per il turismo professionale: in fi era si incontrano tour operator, agenzie di viaggio, buyer esteri e destinazioni, ed è qui che prendono forma molte delle collaborazioni commerciali destinate a tradursi, nei mesi successivi, in pacchetti, itinerari e fl ussi di visitatori. Esserci con una presenza così ampia signifi ca per il Lazio parlare direttamente con chi costruisce l’off erta turistica, in Italia e all’estero. Il messaggio portato a Rimini dalla Regione è chiaro. «Al TTG portiamo una visione precisa: c’è tutto un Lazio intorno. Roma è una straordinaria porta d’ingresso, ma la nostra regione offre molto di più: borghi, coste, laghi, parchi, cammini, aree interne, tradizioni enogastronomiche e grandi opportunità legate allo sport - spiega Elena Palazzo, assessore al Turismo della Regione Lazio -. Vogliamo far conoscere questa ricchezza e trasformarla in sviluppo, lavoro e nuove occasioni per le imprese. La sfi da è distribuire i fl ussi turistici nello spazio e nel corso dell’anno, valorizzando ogni territorio e superando la concentrazione delle presenze nei luoghi e nei mesi più frequentati. Puntiamo sulla qualità dell’off erta, sull’innovazione e sulla collaborazione tra istituzioni e operatori».

Obiettivo

È la logica della destagionalizzazione e della diversificazione: portare i visitatori oltre i luoghi più noti e oltre l’alta stagione, perché la ricaduta economica del turismo raggiunga anche i borghi, le aree interne e i territori che oggi restano ai margini dei grandi circuiti. Il programma di eventi e presentazioni ha raccontato le molte anime della regione, attraversando i cinque ambiti territoriali e mettendo in evidenza esperienze e prodotti capaci di rispondere alle nuove tendenze della domanda. Dalla mobilità sostenibile alle ciclovie, dall’archeologia al wedding, fi no all’intelligenza artifi ciale applicata al turismo, il Lazio ha proposto un’offerta che tiene insieme patrimonio culturale, innovazione e nuove forme di viaggio. Ampio spazio anche all’enogastronomia, elemento identitario e leva di promozione dei territori, con la presentazione della nuova edizione di Cammini DiVini. Degustazioni e show cooking hanno permesso di scoprire sapori e prodotti locali, con un appuntamento dedicato alla Tiella di Gaeta, protagonista di una masterclass con prodotti del territorio poi anche degustati. Tra i momenti di maggiore richiamo, il debutto sul palcoscenico internazionale del TTG degli Sbandieratori di Orte, reduci da Bruxelles dove hanno preso parte alla fi nale dei #BeActive EU Sport Awards promossi dalla Commissione europea: un ponte tra tradizione, spettacolo e sport che racconta bene l’anima di una regione capace di fare dell’attività fi sica e degli eventi un fattore di attrazione. L’assessore Palazzo è intervenuta al panel promosso dal ministro Gianmarco Mazzi “L’Italia dei borghi: dove il turismo diventa sviluppo”, dedicato alle prospettive del turismo italiano e alla valorizzazione dell’off erta territoriale, un tema che incrocia da vicino la strategia regionale sulle aree interne e sui piccoli centri.

Il futuro

La partecipazione al TTG è stata così l’occasione per raccontare il Lazio nella sua interezza: una regione che unisce patrimonio storico e culturale, paesaggi, produzioni locali, innovazione e grandi esperienze. Un lavoro di promozione che punta a rafforzare la competitività della destinazione e a fare del turismo un motore di crescita diff usa, con benefi ci concreti per le comunità e le imprese di tutte e cinque le province. E che non si ferma: da oggi la vetrina si sposta a Roma, al Wegil, con la prima edizione di IN LAZIO – be excellence.