Al Wegil il maxi incontro con 50 buyer da 22 Paesi

Prende il via oggi negli spazi del Wegil di Roma la prima edizione di “IN LAZIO – be excellence. Lazio Tourism Market”, la manifestazione dedicata alle eccellenze turistiche , culturali e territoriali del Lazio . Fino a domenica 18 ottobre al centro ci sono le cinque province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con un percorso che unisce incontri professionali, opportunità commerciali ed esperienze dirette sul territorio. Al taglio del nastro sono attesi il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma , l’assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo , il presidente di LAZIOcrea Giuseppe Sacco e l’amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani .

L'evento al Wegil

Il cuore professionale sarà domani: al Wegil gli operatori del Lazio incontreranno 50 buyer da 22 Paesi e quattro continenti, con oltre 500 appuntamenti B2B in agenda. «Vogliamo portare il nostro territorio al centro dell’attenzione internazionale, valorizzando una ricchezza che va oltre Roma - sottolinea Palazzo -. Per farlo dobbiamo puntare sulla qualità dell’off erta, costruire nuove relazioni commerciali e far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi». Un obiettivo condiviso da Giuseppe Sacco, che guarda ai territori che «seppur ricchi di attrattive, sono solo marginalmente benefi ciati dalle attenzioni dei grandi circuiti turistici». Per questi, rileva il presidente di LAZIOcrea, anche nella veste di sindaco di un piccolo centro, «il sostegno delle istituzioni è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo economico, unici rimedi per contrastare il fenomeno dello spopolamento».

Cinema negli studi di Cinecittà

Domani sera la cinematic dinner negli studi di Cinecittà, che per l’occasione aprirà a invitati e buyer anche il set di Roma Antica, 4 ettari di scenografie. «Tra audiovisivo e cineturismo c’è un’intesa solidissima – spiega Cacciamani –: il giro d’affari in Italia è di circa 600 milioni di euro l’anno e la ricaduta più consistente è proprio nel Lazio». Domenica, infine, i fam trip nelle cinque province, itinerari pensati per far conoscere ai buyer, da vicino, borghi e città d’arte, paesaggi naturali, tradizioni, enogastronomia e artigianato. Con questa prima edizione IN LAZIO punta a consolidare il posizionamento del Lazio come destinazione capace di offrire esperienze diversifi cate e a favorire nuove relazioni con il mercato turistico internazionale.