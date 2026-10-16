«IN LAZIO – be excellence. Lazio Tourism Market»: ecco l’iniziativa che promuove il territorio regionale nel mondo

ROMA - Venerdì mattina negli spazi del WEGIL ha preso il via la prima edizione di “IN LAZIO - be excellence - Lazio Tourism Market”, manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare i territori della Regione sui mercati nazionali e internazionali.

L’iniziativa, in programma fino al 18 ottobre,coinvolge le cinque province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, attraverso incontri professionali, opportunità commerciali ed esperienze alla scoperta delle identità del territorio.

Al taglio del nastro erano presenti il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’Assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, il Presidente di LAZIOcrea Giuseppe Sacco, e l’Amministratore delegato e Direttore generale di Cinecittà Manuela Cacciamani.

«Il territorio della nostra Regione ha tutto, dobbiamo essere in grado di farlo conoscere al mondo - ha sottolineato il Presidente del consiglio Regionale del Lazio Aurigemma - l’importanza della rete creata con 50 buyer internazionali è finalizzata a promuovere le bellezze regionali e rafforzare le sinergie, generando nuove opportunità sui mercati esteri».

Il cuore della manifestazione sarà sabato 17 ottobre, quando il WEGIL ospiterà gli incontri B2B tra gli operatori turistici laziali e 50 buyer provenienti da 22 Paesi e quattro continenti. Sono previsti oltre 500 appuntamenti professionali per favorire collaborazioni, promuovere le destinazioni regionali e ampliare le opportunità commerciali all’estero.

«Con IN LAZIO be excellence vogliamo portare il nostro territorio al centro dell’attenzione internazionale, valorizzando una ricchezza che va oltre Roma e che trova nelle cinque province un patrimonio straordinario - ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo - l’obiettivo è trasformare le eccellenze in opportunità di sviluppo, lavoro e crescita per le comunità locali, facendo del turismo un motore di sviluppo diffuso».

Il WEGIL si configura così come punto d’incontro tra domanda e offerta, offrendo agli operatori delle cinque province l’occasione di presentare destinazioni, servizi ed esperienze a interlocutori internazionali qualificati.

Per Giuseppe Sacco, Presidente di LAZIOcrea, l’iniziativa rappresenta un’opportunità importante anche per i territori meno presenti nei grandi circuiti turistici. «Il sostegno delle istituzioni, ha sottolineato, è fondamentale per favorire la crescita economica e contrastare lo spopolamento».

La giornata di sabato si concluderà con la Cinematic Dinner negli studi di Cinecittà, appuntamento che unirà cinema, cultura e promozione turistica. I buyer potranno scoprire da vicino il legame tra produzioni audiovisive, patrimonio culturale e attrattività del Lazio.

«Siamo orgogliosi di supportare un’iniziativa che punta ad accendere i riflettori sulle eccellenze dell’intera regione - ha dichiarato Manuela Cacciamani - l’intesa tra audiovisivo e cineturismo resta solidissima: per l’occasione apriremo agli invitati il set di Roma Antica, quattro ettari di scenografie che continuano ad attirare produzioni da tutto il mondo».

Domenica 18 ottobre sono previsti i fam trip nelle cinque province, itinerari riservati ai buyer per conoscere direttamente borghi, città d’arte, paesaggi naturali, tradizioni, enogastronomia e artigianato.

Con questa prima edizione, IN LAZIO – be excellence, Lazio Tourism Market punta a rafforzare il posizionamento internazionale dei territori della Regione, valorizzando le peculiarità delle cinque province e trasformando il patrimonio regionale in nuove opportunità di promozione e sviluppo turistico.