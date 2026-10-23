Cammini DiVini, oltre 1500 visitatori lo scorso anno

È tutto pronto per la seconda edizione di Cammini DiVini, il merito è anche del successo riscontrato lo scorso anno. Tre gli appuntamenti in calendario nel 2025: prima l’Abbazia di Montecassino (15 novembre), poi a Valvisciolo (il 22 novembre) e infine la gran chiusura all’Abbazia di Subiaco (6 dicembre), luogo di grande misticismo in cui trovò rifugio per circa trent’anni San Benedetto. Tra luoghi magici che hanno fatto registrare all’iniziativa numeri estremamente positivi: oltre 1.500 visitatori, 300 partecipanti ai trekking nei dintorni dei luoghi sacri, più di 50 banchi d’assaggio per altrettanti produttori, oltre 50 mila visualizzazioni uniche sui social e decine di articoli e servizi su stampa, radio e tv locali e nazionali. «Un risultato che conferma la capacità di questo progetto di esaltare il connubio tra spiritualità, paesaggio e tradizioni enogastronomiche, offrendo una narrazione autentica del nostro territorio – il commento dell’Assessore Elena Palazzo al termine della scorsa edizione -. Le abbazie che ci hanno ospitato ci hanno già chiesto di replicare l’iniziativa: un segnale importante che ci conferma di aver acceso i riflettori su luoghi che meritano di essere valorizzati e vissuti». Detto fatto e il bis è pronto.