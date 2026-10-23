Cammini DiVini, il Lazio si racconta tra fede e storia

Il Lazio si mette in cammino per raccontare la propria identità attraverso i luoghi della spiritualità, le strade percorse nei secoli da pellegrini e viaggiatori e le tradizioni della tavola. È questa la filosofia di Cammini DiVini , il progetto promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, che torna con una seconda edizione più ampia rispetto all’esordio dello scorso anno. Il programma è stato presentato al TTG Travel Experience di Rimini e prevede cinque appuntamenti, dal 31 ottobre al 28 novembre , distribuiti su tutto il territorio regionale. La novità principale è proprio l’estensione dell’iniziativa a tutte e cinque le province laziali . Un percorso che punta a mettere in rete destinazioni di interesse storico, artistico e religioso, affiancando alla scoperta del patrimonio culturale le eccellenze enogastronomiche e le produzioni delle comunità locali. L’obiettivo è promuovere un modo diverso di viaggiare , fondato sui ritmi della natura, sulla conoscenza dei luoghi e sull’incontro con le tradizioni, contribuendo al tempo stesso a distribuire le presenze turistiche durante l’anno. «Sulla scorta del successo della prima edizione, che ha superato le nostre migliori aspettative, quest’anno rilanciamo ed estendiamo Cammini DiVini a tutta la regione, coinvolgendo tutte le cinque province», ha spiegato Elena Palazzo, assessore al Turismo della Regione Lazio. «Si tratta di un progetto diffuso, capace di coniugare perfettamente spiritualità, natura ed enogastronomia. La grande partecipazione dello scorso anno ci dimostra che abbiamo intercettato una domanda di turismo lento ed esperienziale che sta crescendo».

Cammini DiVini, una tappa in ogni provincia del Lazio

Una strategia che, nelle intenzioni della Regione, può favorire lo sviluppo dei territori valorizzandone storia e tradizioni. Il calendario si aprirà sabato 31 ottobre a Sermoneta, in provincia di Latina, con una visita all’Abbazia di Valvisciolo e un itinerario lungo la Via Francigena del Sud. Il secondo appuntamento, il 7 novembre, porterà i partecipanti all’Abbazia di Farfa, nel territorio di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, seguendo la variante di Farfa della Via di Francesco. Il 14 novembre sarà invece la volta dell’Abbazia di Montecassino, in provincia di Frosinone, una delle grandi mete della spiritualità benedettina, inserita nel percorso del Cammino di San Benedetto. Il 21 novembre l’iniziativa farà tappa a Subiaco, in provincia di Roma, con la visita al Sacro Speco e al Monastero di Santa Scolastica, luoghi fondamentali per la storia del monachesimo occidentale. La conclusione è fissata per il 28 novembre alla Basilica di San Flaviano, a Montefiascone, nel Viterbese, lungo la Via Francigena.

I sapori del territorio tra gusto e vini

Ogni appuntamento sarà costruito come un’esperienza che unisce movimento, conoscenza e convivialità. Sono previste passeggiate guidate, visite ai complessi religiosi e occasioni di approfondimento dedicate alla storia e al paesaggio. Accanto alla dimensione culturale troverà spazio anche quella gastronomica, con un percorso del gusto e banchi d’assaggio dedicati ai vini monastici e alle produzioni enologiche del Lazio. Le degustazioni saranno curate da sommelier professionisti e vedranno la partecipazione dei produttori locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino le caratteristiche dei territori e le loro tradizioni produttive. Il cibo e il vino diventano così parte integrante del viaggio, strumenti per leggere l’identità di una regione che custodisce patrimoni diversi, dalle architetture sacre ai paesaggi rurali. Con questa nuova edizione, Cammini DiVini ambisce a consolidare un modello turistico capace di andare oltre le mete più conosciute e i periodi di maggiore affluenza. La rete dei cammini e dei luoghi religiosi diventa una chiave per riscoprire borghi e comunità, sostenere le economie locali e proporre ai visitatori un Lazio da attraversare con lentezza, lasciando che siano la storia, la natura e i sapori a guidare il percorso.